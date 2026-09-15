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Elche - Real Madrid: Horario, posibles onces y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports en directo

El Real Madrid visita el Martínez Valero para medirse al Elche en la jornada 6 de LaLiga EA Sports.

Jude Bellingham, en un partido del Real Madrid

Jude Bellingham, en un partido del Real Madrid Reuters

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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Semana clave para el Real Madrid antes del parón de selecciones con dos partidos a domicilio ante Elche y Atlético de Madrid. Este martes, los de José Mourinho visitan el Martínez Valero para medirse al Elche en la jornada 6 de LaLiga EA Sports, un partido que será la antesala del derbi del próximo domingo 20 de septiembre en el Metropolitano.

El entrenador portugués repite para jugar en Elche la convocatoria de 24 jugadores ante el Rayo Vallecano: Rodrygo Goes, Éder Militao y Ferland Mendy siguen siendo baja. Tercera salida liguera del Real Madrid tras la victoria ante el Espanyol (1-2) y la derrota ante el Betis (1-0). El Real Madrid no puede permitirse un traspié este martes en el Martínez Valero y está obligado a sumar los tres puntos para seguir el ritmo infernal impuesto por el Barcelona (cinco victorias en las cinco primeras jornadas).

El curso pasado, el conjunto blanco saldó su visita a Elche con un empate (2-2), un resultado que ahora mismo podría provocar que el Barça de Flick abriera más brecha antes del derbi del domingo ante el Atlético. De esta forma, Mourinho podría salir con un once de gala con Mbappé, Vinícius y Bellingham en el equipo titular. Arda Güler apunta a ser la gran novedad en el once, después de comenzar en el banquillo el duelo del pasado sábado ante el Rayo Vallecano en el Bernabéu. Diomande sería el sacrificado en la alineación titular para dar entrada al genial futbolista turco.

En la medular, Mourinho podría apostar hoy por Valverde y Bernardo Silva. Donde sí pueden producirse cambios es en la defensa: Trent por Dumfries y Cucurella por Carreras. Den Huijsen entraría por Antonio Rüdiger para formar junto a Konate en el eje de la zaga. Thibaut Courtois estará un día más bajo los palos.

El Elche llega al duelo ante el Real Madrid sin haber ganado aún en LaLiga y con solo dos puntos y en puestos de descenso. Una situación complicada, pero con la moral reforzada tras lograr un punto en su visita a San Mamés del pasado sábado (1-1).

El técnico argentino Martín Anselmi apostará por Fede Redondo, hijo del exmadridista Fernando Redondo, en el eje de la defensa. Yago de Santiago, que sigue recuperándose de una intervención de rodilla realizada al final del pasado curso, es la única baja del conjunto ilicitano para recibir al Real Madrid en el Martínez Valero.

Posibles alineaciones del Elche - Real Madrid

Elche: Dituro; Tete Morente o Rubén Sánchez, Sangaré, Redondo, Chust, Revivo; Gonzalo Villar, Morcillo, Germán Valera; Buonanotte y Fer Niño.

Real Madrid: Courtois; Trent, Konate, Huijsen, Cucurella; Valverde, Bernardo Silva; Arda Güler, Bellingham, Vinícius y Mbappé.

Horario y dónde ver el Elche - Real Madrid de LaLiga

El Elche - Real Madrid, partido de la jornada 6 de LaLiga EA Sports, se jugará el martes 15 de septiembre a las 21:30 horas en el Estadio Martínez Valero.

El partido entre Elche y Real Madrid se podrá seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo, todos los goles y la última hora de Liga EA Sports.

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