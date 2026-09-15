Pedro Sánchez reúne al comité del mando único antes del Consejo de Ministros para seguir la crisis de Ceuta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside este martes el Consejo de Ministros, que se celebra en el Complejo de la Moncloa a partir de las 9.30 horas, después de que anoche abordara en El Intermedio la crisis migratoria de Ceuta y fijara en el final de año el plazo para resolverla.

Antes del Consejo, Sánchez encabezará a las 9.00 horas una reunión de seguimiento del Ejecutivo sobre la situación en la ciudad autónoma, junto al comité del mando único, para analizar la evolución de la crisis. Ceuta permanece en el centro de la agenda del Gobierno un mes y medio después de la llegada masiva de inmigrantes.

Al Consejo de Ministros asistirán, entre otros, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo; los titulares de Exteriores, José Manuel Albares; Presidencia, Félix Bolaños; Defensa, Margarita Robles; Interior, Fernando Grande-Marlaska; Política Territorial, Ángel Víctor Torres, e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Las declaraciones del presidente del Gobierno

En su intervención televisiva, el presidente aseguró que se trata de una "crisis humanitaria" que requiere tiempo para identificar a las personas que permanecen en Ceuta y determinar si deben regresar a Marruecos o quedarse en España. Sánchez también afirmó que hasta 600 personas al día están regresando voluntariamente a Marruecos.

El jefe del Ejecutivo defendió la actuación de las autoridades marroquíes durante la llegada masiva y aseguró que Marruecos alertó a España de los movimientos migratorios, aunque reconoció que ninguno de los dos países fue capaz de prever la magnitud de la llegada registrada a finales de julio. Sánchez insistió además en que la relación entre España y Marruecos "tiene que ser buena".

Ante la posibilidad de que vuelva a producirse una llegada masiva, Sánchez señaló que el Gobierno ha aumentado la inversión en las fronteras de Ceuta y Melilla y admitió que será necesario disponer de una mayor capacidad en los centros de acogida para hacer frente a futuras llegadas.

Asimismo, el presidente negó "en absoluto" que Marruecos esté chantajeando a España por el caso Pegasus y reiteró que su intención es agotar la legislatura. En este sentido, afirmó que los progresistas ganarán las próximas elecciones y que su "ambición" es continuar en el Gobierno hasta 2027.

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