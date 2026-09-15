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Los Emmy recuerdan a Dolly Parton: 'The Pitt' y la actriz Jean Samart repiten en la lista de ganadores

Los rostros más conocidos han desfilado por su alfombra que en este caso era azul. Nicole Kidman, Harrison Ford, Michelle Pfeiffer o Zendaya que ha deslumbrado con un vestido de brillantes.

The Pitt gana el premio de 'Mejor serie dramática' en los Emmy

Los Emmy recuerdan a Dolly Parton en una noche llena de 'glamour' y premios | Antena 3 Noticias

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Noche de gala en Los Ángeles donde la ceremonia de los Emmy rindió un sentido homenaje a la leyenda del country Dolly Parton, la actriz Catherine O'Hara y el director de cine Rob Reiner. Los premios más prestigiosos de la televisión han reconocido a 'The Pitt' en la categoría de 'Mejor serie dramática'. También se hizo con el galardón por esta serie Noah Wyle como 'Mejor actor principal'. Rhea Seehorn ganó el premio a 'Mejor actriz principal de serie dramática' por 'Pluribus' y en el campo de la comedia, la estatuilla fue para 'Widow's Bay'. La actriz de 'Hacks', Jean Samart ha vuelto a hacerse con el premio a mejor actriz de comedia

La actriz Sally Field fue la encargada de honrar la memoria de Parton, ensalzando su labor tanto como leyenda del country, como por su trabajo humanitario. "Nunca la dejé de querer. A pesar de vivir tan lejos, ella era humilde, creativa, solidaria y con un gran sentido del humor", dijo Field. Reba McEntirre apareció en escena para cantar 'Appalachian Memories' y se despidió con un: "Te quiero mucho, Dolly".

Macaulay Culkin, Annie Murphy y Dan Levy rindieron homenaje a Catherine O'Hara, fallecida el pasado 30 de enero. "Ella era mi madre y la madre de todos. Por cierto, llamad a vuestras madres. Ella siempre aparecía cuando se lo pedía y esto es lo mejor que podemos hacer por ella".

Jamie Lee Curtis, al borde del llanto, recordó al director Rob Reiner, quien fue encontrado muerto en su casa en el barrio de Brentwood de Los Ángeles junto a su esposa Michelle en diciembre del año pasado. Los rostros más conocidos han desfilado por su alfombra que en este caso era azul. Nicole Kidman, Harrison Ford, Michelle Pfeiffer o Zendaya que ha deslumbrado con un vestido de brillantes y un nuevo corte de pelo.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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