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La Comunidad de Madrid levanta el cierre del Estadio de Vallecas y el Rayo podrá volver a casa

La segunda auditoria concluye que las instalaciones inspeccionadas "se encuentran operativas y en condiciones adecuadas para su funcionamiento ordinario". El Rayo volverá a jugar en Vallecas el 10 de octubre ante el Athletic.

Los exteriores del Estadio de Vallecas

Los exteriores del Estadio de Vallecas Europa Press

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La Comunidad de Madrid ha levantado este lunes el cierre del Estadio de Vallecas tras analizar la segunda auditoría encargada por el Gobierno regional para comprobar el estado de las instalaciones. Así lo han trasladado fuentes de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, después de que la nueva auditoría haya concluido que las instalaciones inspeccionadas "se encuentran operativas y en condiciones adecuadas para su funcionamiento ordinario".

El pasado mes de julio la Comunidad de Madrid dictaba una orden de extinción de la concesión del Estadio de Vallecas al detectar, tras una auditoría iniciada en octubre, graves deficiencias de seguridad, salubridad y mantenimiento en las instalaciones. De esta forma, el equipo vallecano se quedaba sin estadio a días del comienzo de LaLiga.

El equipo de Beñat San José ha jugado dos partidos (Alavés y Racing) en el estadio de Butarque, el mismo escenario donde este martes se jugará el Rayo - Espanyol. El equipo vallecano podría regresar, en principio, a Vallecas el próximo sábado 10 de octubre, día en el que recibirá al Athletic en la jornada 8 de LaLiga EA Sports.

La Comunidad de Madrid insta a llevar a cabo "una reforma integral" de Vallecas

En una nota de prensa, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid detalla que la nueva auditoria concluye que "las instalaciones inspeccionadas se encuentran operativas y en condiciones adecuadas para su funcionamiento ordinario", debido a "una mejora material y documental muy sgnificativa respecto de la situación descrita en la auditoría inicial".

La Consejería liderada por Paco Serrano ha firmando este lunes "la orden de suspensión de la medida cautelar que adoptó el pasado 27 de julio, que tiene efecto inmediato".

La Comunidad de Madrid, pese a este levantamiento del cierre de Vallecas, reitera la necesidad de acometer "un proyecto de reforma integral del Estadio de Vallecas, que garantice a medio plazo un campo renovado en el que pueda jugar el equipo rayista".

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