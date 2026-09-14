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Los acusados por el crimen de Francisca Cadenas vuelven entre gritos a Hornachos para una reconstrucción de los hechos: "Asesinos"

Los acusados han llegado en el furgón de la Guardia Civil a primera hora de la mañana y han sido recibidos con gritos de "asesinos" e "hijos de puta" por parte de varias personas que esperaban en la calle.

Los acusados por el crimen de Francisca Cadenas vuelven a Hornachos para una reconstrucción de los hechos

Los acusados por el crimen de Francisca Cadenas vuelven a Hornachos para una reconstrucción de los hechos

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Han pasado ya seis meses desde que se localizaron los restos óseos de Francisca Cadenas y los acusados de este crimen vuelven hoy a Hornachos para reconstruir los hechos.

Francisca Cadenas desapareció en 2017. Durante ocho años y cuatro meses nada se supo de esta vecina de la localidad pacense de Hornachos. El pasado 11 de marzo se encontraron restos óseos suyos enterrados bajo el suelo enlosado del patio de la vivienda de los hermanos Julián y Manuel González.

Los acusados han llegado en el furgón de la Guardia Civil pasadas las 9:30 horas y han sido recibidos con gritos de "asesinos" e "hijos de puta" por parte de varias personas que esperaban en la calle. Julián y Manuel González están en prisión provisional en la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla). Su abogado ha restado importancia a la reconstrucción y ha reprochado que han pasado seis meses y ya hay muchos testimonios vertidos y "contaminación pública".

"Cuando este trámite se realiza muy próximo a los hechos posee un gran valor, pero cuando se hace después de tanto tiempo y con tantas diligencias previas, testimonios y contaminación pública, todo ello tiene una relevancia relativa" ha dicho José Duarte.

Sin embargo, la abogada de la familia de la víctima, Verónica Guerrero ha asegurado que irá "a por todas" para que sobre los hermanos recaiga una pena de prisión permanente revisable, especialmente si se corrobora que hubo una agresión sexual previa al crimen.

Desde el hallazgo de los restos óseos, el juez instructor ha tomado declaración a los hermanos acusados del crimen, a los tres hijos y el marido de Francisca Cadenas, al guardia civil que entró en la vivienda de los detenidos en la noche de la desaparición de la mujer, dos vecinos de ésta y un compañero de trabajo de uno de los ahora encarcelados.

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