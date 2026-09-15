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Ez Abde responde a las amenazas e insultos: "Era una camiseta de carácter social en apoyo a una población y sus habitantes"

El futbolista marroquí del Betis ha emitido un comunicado tras recibir una ola de críticas en redes y medios en Marruecos por lucir una camiseta con un mensaje de apoyo a Ceuta antes del Villarreal - Betis.

El comunicado de Ez Abde en su cuenta de Instagram

El comunicado de Ez Abde en su cuenta de Instagram Efe | @ez.abde

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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Abdessamad Ezzalzouli, más conocido como Abde, ha emitido este martes un comunicado después de recibir críticas, amenazas e insultos después de lucir junto a sus compañeros una camiseta con un mensaje en apoyo a Ceuta antes del partido ante el Villarreal en La Cerámica. Los futbolistas de Betis y Villareal saltaron al césped con una camiseta en la que podía leerse 'Todos somos caballas', lema utilizado durante las últimas semanas por diferentes colectivos y clubes para mostrar su solidaridad con la población de Ceuta.

Una iniciativa que le han valido todo tipo de críticas, amenazas e insultos al internacional marroquí del equipo verdiblanco. Las críticas han llegado desde la redes sociales y desde los medios marroquíes, y el propio Abde ha eliminado todas las fotografías de su perfil oficial de Instagram, dejando un comunicado en sus stories aclarando lo ocurrido y asegurando que la camiseta era de "carácter social en apoyo a una población y sus habitantes" y que no se buscaba "un objetivo político o de desprecio hacia mi pueblo, el pueblo marroquí".

"Escribo este comunicado para aclarar una situación ayer ocurrida en el encuentro de Liga frente al Villarreal CF. Primero quiero dejar clara una cosa, en ningún momento se ha utilizado la camiseta referente al pueblo de Ceuta con un objetivo político o de desprecio hacia mi pueblo, el pueblo marroquí. Esta era una camiseta de carácter social en apoyo a una población y sus habitantes, independientemente de su nacionalidad, que estaban viviendo una situación complicada", señala Abde.

El futbolista marroquí añade que "esto no es una disculpa ante nadie y todo aquel que desee usar esto para dudar de mi amor por mi país es libre de hacerlo, yo seguiré viviendo cada día con la cabeza bien alta y seguiré representando con orgullo y sacrificio mis raíces".

Comunicado íntegro de Abdessamad Ezzalzouli

"Escribo este comunicado para aclarar una situación ayer ocurrida en el encuentro de Liga frente al Villarreal CF. Primero quiero dejar clara una cosa, en ningún momento se ha utilizado la camiseta referente al pueblo de Ceuta con un objetivo político o de desprecio hacia mi pueblo, el pueblo marroquí.

Esta era una camiseta de carácter social en apoyo a una población y sus habitantes, independientemente de su nacionalidad, que estaban viviendo una situación complicada.

Ahora bien, esto no es una disculpa ante nadie y todo aquel que desee usar esto para dudar de mi amor por mi país es libre de hacerlo, yo seguiré viviendo cada día con la cabeza bien alta y seguiré representando con orgullo y sacrificio mis raíces."

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