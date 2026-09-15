Rodri, sobre el Balón de Oro: "El Barça se ha decantado por Lamine Yamal y es lícito"

Rodri Hernández fue uno de los grandes protagonistas del pasado mercado de fichajes. Después de cerrar una exitosa etapa en el Manchester City y proclamarse campeón del mundo con España, el centrocampista de 30 años decidió regresar a LaLiga para fichar por el FC Barcelona pese a que durante semanas su futuro había estado relacionado con el Real Madrid.

Ahora, Rodri ha explicado en una entrevista con 'La Vanguardia' cómo tomó aquella decisión, qué encontró a su regreso al fútbol español y cuáles son sus sensaciones dentro de un vestuario repleto de jóvenes talentos. El internacional español también se ha pronunciado sobre Lamine Yamal, la carrera por el Balón de Oro y las posibilidades del Barça de conquistar una Champions que se le resiste desde 2015.

Cuándo decidió irse del City

Rodri reconoce que durante mucho tiempo imaginó que terminaría su carrera en Manchester. Allí encontró estabilidad, títulos y una generación que considera histórica, pero el cambio de ciclo dentro del club terminó haciéndole replantearse su futuro: "Entendía que era un cambio de ciclo para el club. Entran muchos jugadores nuevos, una nueva generación, y entendía que cabía la posibilidad de que pudiese acabar allí. Después del Mundial sí que lo reflexionas y llegas a esa conclusión de que quizás es mejor otra experiencia. Y bueno, el Barça fue mi elección".

Después de haberlo ganado prácticamente todo con el City, el campeón del mundo necesitaba encontrar nuevos estímulos: "Mis decisiones, la gente que me conoce lo sabe, siempre han ido ligadas al proyecto deportivo y a la ambición de querer seguir ganando. Y para mí, el Barcelona representa eso ahora mismo. Tiene mimbres para ser, por los próximos años, uno de los mejores clubs del mundo".

Su elección entre Barcelona y Madrid

Uno de los grandes asuntos del verano fue precisamente la elección de Rodri. El centrocampista estuvo cerca del Real Madrid antes de terminar decantándose por el Barcelona, una decisión que tuvo una enorme repercusión entre ambas aficiones.

El futbolista admite que escoger entre clubes de semejante dimensión nunca resulta sencillo, aunque asegura que tuvo claro que quería vestir de azulgrana: "Nunca es una decisión fácil, evidentemente, elegir entre grandísimos clubs. Pero para mí, una decisión difícil fue entender que mi etapa en Manchester había acabado. Realmente, decir que sí a un club con la historia del Barça, con lo que supone, con lo que me atraía futbolísticamente, con todo lo que supone venir a este club, no fue una decisión difícil. Yo lo tuve claro y estoy muy contento de cómo se dieron las cosas".

Rodri sigue sin redes sociales

Su llegada al Barça también ha introducido a Rodri en uno de los vestuarios más jóvenes de la élite europea. Pese a convivir diariamente con una generación para la que las redes sociales forman parte de la rutina, el madrileño mantiene una decisión que tomó hace años: continuar completamente al margen.

"Yo sí, la verdad que sí. Con 30 años no voy a cambiar ya. Y además, yo creo que cada vez lo corroboro más. Es una herramienta que nunca he necesitado en mi vida. Siempre, afortunadamente, me he rodeado muy bien de gente, no necesito nada más. Y entiendo que las redes sociales tienen muchas cosas buenas, también creo que tienen cosas negativas, pero simplemente es una decisión, creo que muy madura, que tomé muy joven y que me ha ayudado mucho en mi carrera. Si tú me preguntas por qué, la respuesta es: no las necesito".

Su crítica al fútbol español

Su vuelta a LaLiga también le ha permitido comprobar las diferencias entre el entorno futbolístico español y el que conoció durante sus años en Inglaterra. Máxime después de su 'pillada' en Mestalla tildando a los valencianistas de "malísimos": "Eso es una de las cosas que quizás más me echaban para atrás de volver a España. Creo que en eso sí que tenemos bastante que admirar de otros países como Inglaterra, que se centran solo en el fútbol y viven el fútbol al 100%, tanto la gente que comenta como la gente que hace análisis. España es distinta en ese sentido. He aprendido la lección, está claro".

Así ve a Lamine Yamal desde dentro

Uno de los jugadores con los que Rodri comparte ahora vestuario tanto en el Barça como en la selección es Lamine Yamal. El centrocampista destaca especialmente la personalidad del joven atacante y su capacidad para ejercer un tipo de liderazgo diferente pese a tener solamente 19 años.

"Hay muchas maneras de ser líderes. Yo he conocido muchos ejemplos: unos lideran desde la palabra, otros lideran desde el ejemplo, otros lideran desde las actuaciones en el campo. Yo creo que Lamine es un chico con una personalidad arrolladora, con una confianza brutal, y que lidera desde su fútbol, desde su descaro, desde lo que proyecta en el terreno de juego. Tiene 19 años y hay otras partes del liderazgo que estoy seguro de que irá aprendiendo y que irá viendo en otros jugadores, y que podrá aprender, como hice yo en su día, de jugadores como Ramos, Busquets y otros que me han parecido buenos capitanes o buenos líderes".

Acepta que el Barça apoye a Lamine

Ambos futbolistas aparecen entre los candidatos al próximo Balón de Oro, aunque el Barcelona se ha posicionado a favor de Lamine. Rodri entiende perfectamente la postura de su nuevo club y resta importancia a la carrera individual.

"Yo siempre he jugado y he competido para ganar títulos a nivel colectivo. Yo creo que los títulos individuales no dependen de ti, dependen de la decisión, en este caso, de 100 periodistas. Y poco más que decir. El club se ha decantado por Lamine porque entienden que es el jugador que más lo merece y es totalmente lícito. A partir de ahí, me gustaría que lo ganara un español. Creo que hay que reconocer de nuevo al fútbol español porque ganar el Mundial es lo más grande que hay. Y no solo eso, sino la manera en la que se hizo, ¿no? Yo creo que eso también habla muy bien".

La Champions, la gran obsesión culé

Rodri llega al Barcelona sabiendo perfectamente qué significa conquistar la Liga de Campeones. Ya lo consiguió con el Manchester City y ahora percibe dentro del vestuario azulgrana unas ganas especiales por volver a levantar un trofeo que el club no conquista desde 2015.

"Sí, sí que las hay. Evidentemente, de puertas para afuera, todas las competiciones importantes lo son, y en eso Hansi se encarga mucho de recalcarlo. Pero es innegable que la Champions es el trofeo al que este club lleva aspirando desde hace mucho tiempo. Estos últimos años ha estado cerca y entendemos que nos queda ese pasito para poder conseguirla. Tenemos el potencial para hacerlo, no me cabe la menor duda. A partir de ahí, creo que debemos ser inteligentes, saber que no somos los favoritos para conseguirla. Hace 11 años que no se gana en este club y tenemos que ir con la misma sensación que íbamos con la selección. No hemos hecho nada, vamos a ir construyendo y vamos a demostrarle al mundo que podemos hacerlo. Esa es un poco la consigna: no creernos nada e ir a por ello".