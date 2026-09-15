Hansi Flick, sobre Lamine Yamal: "Si su opinión es que se merece el Balón de Oro, yo también lo creo"

La pelea por el Balón de Oro está al rojo vivo, con Kylian Mbappé y Lamine Yamal postulándose de forma pública para llevarse el galardón que se entregará el próximo 26 de octubre en Londres. En este contexto, Hansi Flick ha tomado la palabra y ha sido preguntado por las palabras de su futbolista, dejando claro que él le apoyará y que " es sincero" y que muestra "la confianza" que tiene tanto dentro como fuera del campo.

"Si su opinión es que se merece el Balón de Oro, yo también lo creo. Es un jugador excepcional, aunque hay muchos jugadores de primer nivel que también lo pueden ganar, por lo que no va a ser fácil. Estaré contento cuando se haya acabado el Balón de Oro", ha reflexionado Flick.

"No es fácil responder (sobre si Lamine ganará el Balón de Oro), sólo puedo hablar de Lamine y no de Mbappé. Lamine es sincero y demuestra en el campo lo bueno que es. Él lo dice, tiene esa confianza... preferiría que no hubiera sido así. Pero es sincero y yo le apoyaré", ha recalcado el técnico alemán.

"Cuando lo ves trabajar en el día a día, sabes lo que va a pasar en los partidos", ha indicado Flick sobre Lamine Yamal.

Flick: "Lo importante son los (títulos) colectivos para mí"

El entrenador del Barcelona ha añadido que espera que la pelea por el Balón de Oro no descentre a sus jugadores y su equipo de lo realmente importante: los títulos.

"Espero que no les descentre. Ganas los títulos cuando toca. Hay que centrarse en el ahora, en nuestras manos está esforzarnos y ya llegarán los resultados. Si ganas el Balón u otro título... lo importante son los colectivos para mí", ha afirmado Hansi Flick.

El entrenador alemán, en otro orden de cosas, ha celebrado que el Camp Nou haya sido elegido como sede de la final de la Liga de Campeones del 2029.

"Es nuestro sueño ganarla antes. Es una buena noticia albergar la final. Será increíble", ha opinado Flick.

Además, explicó que sí se ve dirigiendo al conjunto azulgrana en esa temporada.

"Estaré en el Camp Nou al 100%, aunque no sé si lo haré como aficionado o entrenador. Ahora estoy disfrutando aquí, en el Barcelona, que es un equipo fantástico pero no sé qué puede pasar en el futuro", indicó Flick.

"Balde debe dar lo mejor en los entrenamientos. No está acostumbrado a..."

El entrenador del Barcelona también ha sido preguntado por la situación de Pablo Páez Gavira 'Gavi', con poco protagonismo en este inicio de temporada, y Alejandro Balde, que todavía no ha debutado en partido oficial.

"Todos los jugadores son importantes para nosotros. Necesitamos a todos y cada uno de ellos y, por supuesto, Gavi tiene una gran ambición y siempre quiere jugar. Empezó en el primer partido, se lesionó y ahora ha vuelto, y el equipo ahora está funcionando bien, pero necesitamos a todos. Debemos gestionar los minutos y no sabemos qué va a pasar", ha señalado sobre el mediocentro andaluz.

"Hay cinco centrales, dos laterales... Espart ha empezado con un gran nivel que nadie esperaba. Balde debe dar lo mejor en los entrenamientos. No está acostumbrado a no jugar. Llegan futbolistas jóvenes y pasan cosas que hay que gestionar. Todo el mundo debe demostrar su valía, estoy contento con él. La situación no es fácil. Hay competencia, y eso es bueno pero gestionarlo es complicado", ha reconocido Hansi Flick.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.