El INE confirma que el IPC de agosto alcanzó su tasa más alta desde 2023 situándose en el 4,3%

El precio de los carburantes empuja al IPC a su nivel más alto desde febrero de 2023. La inflación creció en agosto siete décimas más que el mes anterior hasta el 4,3%.

Con la subida del IPC en el mes de agosto se encadenan dos meses consecutivos de ascensos. El INE apunta a que en esta subida también influyen aunque en menor medida, los alimentos y bebidas no alcohólicas, cuyos precios han bajado menos este mes de agosto que en el mismo mes del año pasado. La inflación subyacente, que no tiene en cuenta los alimentos no elaborados ni los productos energéticos por ser los más volátiles, se moderó una décima en agosto hasta el 2,9 %.

Días antes conocimos el dato de la inflación en la zona euro que también repuntó hasta el 3,3% interanual, arrastrada por el aumento de los precios de la energía. El incremento de los precios de la energía se situó en los 14,3%, frente al 10,3% registrado en el anterior mes. El dato del IPC de agosto y también de la inflación subyacente ya lo había adelantado el indicador adelantado, el INE refrenda ambos.

El IPC registró tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas en agosto. Cantabria presentó el mayor aumento con un incremento del 5,1% y Canarias el menor con una subida del 3,8%. Fuentes del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa destacaron que esta subida se debe "principalmente por el encarecimiento de los carburantes, refleja la persistencia del shock energético por la guerra en Irán e incorpora un efecto base porque en agosto de 2025 bajaron".

Frente a ello, la cartera que dirige Carlos Cuerpo valora que "la inflación de los alimentos y bebidas no alcohólicas se mantiene contenida, en el 2,3% interanual, e incluso la inflación acumulada de los alimentos desde que comenzó el conflicto en Oriente medio, en febrero, es negativa, del -0,65%". Economía subraya asimismo que la inflación acumulada en España se mantiene ligeramente inferior a la de la Eurozona, situándose en 19,3% y 19,6%, respectivamente.