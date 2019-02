Navratilova carga contra las mujeres transgénero en el deporte femenino: "Es una locura y un engaño"

PUBLICADO EN 'THE TIMES'

"Me complace dirigirme a una mujer transgénero en la forma que prefiera, pero no me gustaría competir contra ella, no sería justo". Son las polémicas palabras de Martina Navratilova en 'The Times', en las que califica de "trampa" y "locura" que haya mujeres transgénero en el circuito femenino.