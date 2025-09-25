Mouratoglou se atreve a dar la lista de cinco jugadores que podrían ganar a Alcaraz y Sinner

Patrick Mouratoglou, prestigioso entrenador que ha dirigido a jugadores de la talla de Jérémy Chardy, Grigor Dimitrov o Serena Williams, ha analizado el dominio que Jannik Sinner y Carlos Alcaraz han establecido en el circuito ATP y se ha atrevido dar una lista de cinco jugadores que cree podrían ganar al italiano y el español. El técnico natural de Neuilly-sur-Seine reconoce que "todo el mundo me pregunta: ¿quién podrá realmente desafiar a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en los próximos años?"

"Para lograrlo, un jugador necesita todo: una gran derecha, un gran revés, un gran servicio, un gran movimiento y una gran mentalidad. Es muchísimo", asegura Patrick Mouratoglou.

El entrenador galo, a continuación, habla de cinco tenistas: Ben Shelton, Felix Auger-Alliasime, Joao Fonseca, Holger Rune y Jack Draper.

"Para mí, el mayor avance de este verano ha sido la llegada de Ben Shelton al máximo nivel. Es emocionante verlo jugar, llena estadios y, cuando juega, pasan cosas. Su saque y su derecha son increíbles, y ser zurdo le da otra ventaja. Ya tiene dos piezas clave del pack completo, pero necesita mejorar sus movimientos y convertir su revés en una auténtica arma. Si lo hace, podrá competir con Carlos y Jannik", apunta Mouratoglou sobre Shelton.

Respecto a Joao Fonseca, el entrenador francés apunta que "mucha gente habla de él como la próxima gran promesa".

"Tiene un potencial enorme, sin debilidades reales en su juego. Ambos golpes de fondo son muy fuertes, saca bien, se mueve bien y, lo más importante, tiene muchas ganas, pero hay que tener paciencia. Todavía es joven, sigue aprendiendo y necesita escalar posiciones poco a poco antes de convertirse en una verdadera amenaza", considera Mouratoglou sobre el tenista brasileño.

El técnico galo señala que Holger Rune "tiene lo que se necesita: una derecha enorme, un revés potente, un gran saque, un movimiento increíble y muchas ganas de triunfar", aunque le pone un pero: "Ahora mismo le falta estabilidad y consistencia. A veces, las emociones le dominan, y eso puede costarle partidos. Si lo soluciona, estará en la cima".

El técnico francés analiza a Jack Draper y señala una debilidad del tenista británico: su físico. "Jack ha progresado mucho, ganando Indian Wells y llegando a la final de Madrid. Su revés ya no es una debilidad y está muy motivado, pero su problema es su físico. Se lesiona constantemente, lo que le impide coger impulso. Si se mantiene sano, tiene las cualidades para ser un rival", explica Mouratoglou,

Por último, el entrenador francés desentraña las habilidades de Felix Auger-Aliassime y sostiene que debe mejorar su revés para convertirlo ·en una verdadera fortaleza. "Fue fantástico verlo de nuevo en forma en el US Open. Su saque, derecha y movimiento son fantásticos. También mejoró su revés, pero aún necesita convertirlo en una verdadera fortaleza. En el tenis actual, no se puede permitir una debilidad. Si Félix desarrolla aún más ese revés, puede estar entre los 5 mejores y competir al más alto nivel", concluye Mouratoglou.

