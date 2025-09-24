Ana Redondo, ministra de igualdad, a la oposición: "Lo único de Ali Express ha sido su oposición destructiva"

El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes la reprobación de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a raíz de los errores detectados en el sistema de pulseras de control telemático para víctimas de violencia de género.

La votación salió adelante con los apoyos del Partido Popular y Vox, y con la abstención de Esquerra Republicana, Junts, BNG y Coalición Canaria, formaciones que habían respaldado la investidura de Pedro Sánchez.

La ausencia de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en la votación y la decisión de varios grupos de desmarcarse del Ejecutivo han sido interpretadas como un nuevo aviso al Gobierno en un momento de tensiones con sus socios parlamentarios.

El discurso de la ministra en el hemiciclo

Ana Redondo defendió su gestión en el debate y respondió a las críticas de la oposición con un mensaje directo: "Lo único de Ali Express ha sido su oposición destructiva". La titular de Igualdad rechazó las acusaciones de ocultar información sobre los fallos técnicos y señaló que rectificó en un plazo de 24 horas.

Durante su intervención, acusó a los grupos que promovieron la reprobación de utilizar políticamente la protección de las víctimas: "Utilizan a las mujeres para conseguir votos". También negó que hubiera fallecimientos vinculados al fallo del sistema: "Quieren reprobarme cuando ninguna mujer ha sido asesinada".

El Partido Popular, por su parte, centró su intervención en la falta de transparencia del Ejecutivo. "Lo que alarma es el silencio. Lecciones del PP, ninguna", fue la respuesta de Redondo a las acusaciones de la bancada popular. Vox insistió en pedir su dimisión, mientras que otras formaciones le reprocharon no haber asumido responsabilidades tras los fallos en el sistema de control.

Desde los partidos independentistas y nacionalistas que se abstuvieron, como ERC y Junts, se subrayó la gravedad del error. "Muy grave, no ha tenido huevos de mostrar sus errores", expresó uno de los portavoces durante el debate.

La versión del Gobierno

El Ejecutivo se volcó en respaldar a la ministra durante la sesión. Pedro Sánchez no estuvo presente en el hemiciclo, pero los miembros de su gabinete defendieron la gestión de Redondo y acusaron a la oposición de generar "una alerta infundada". "No diga falsedades, mentiras", le replicaron desde la bancada socialista a quienes pedían responsabilidades políticas.

Ante los medios de comunicación, la ministra volvió a insistir en que la responsabilidad última de esclarecer la magnitud del fallo corresponde a la Fiscalía y al Poder Judicial. "No les han aportado los datos de a cuántos casos ha afectado el fallo… no lo tienen, probablemente no lo hay", afirmó.

La jornada concluyó con la reprobación formal de Ana Redondo, que se convierte en un nuevo frente abierto para el Gobierno en el Congreso.

