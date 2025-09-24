Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
COMIC CON MÁLAGA

Guía de la feria del Comic Con Málaga 2025: fechas, programa e invitados especiales

Algunas de las estrellas que acudirán serán Arnold Schwarzenegger, Norman Reedus, Aaron Paul, Nancy Wheeler, Juan Antonio Bayona, Jim Lee o C.B. Cebulski,

Gu&iacute;a de la feria del Comic Con M&aacute;laga 2025: fechas, programa e invitados especiales

Guía de la feria del Comic Con Málaga 2025: fechas, programa e invitados especialesEFE

Alejandro Lorente
Publicado:

Este jueves 25 de septiembre empieza la mayor feria de la cultura pop a nivel internacional, y por primera vez han decidido hacerla fuera de EEUU. Y el lugar en el que se llevará a cabo es el Palacio de Ferias y Congresos, el Fycma, en Málaga. Se trata de la San Diego Comic-Con. A este evento acudirán estrellas del mundo del cine y de la televisión, de los videojuegos, los superhéroes y muchos otros mundos de la cultura pop. Algunas de las estrellas que acudirán serán Arnold Schwarzenegger, Norman Reedus, Aaron Paul, Nancy Wheeler, Juan Antonio Bayona, Jim Lee, C.B. Cebulski, Dafne Keen, Brian Austin Green, Jared Leto, Gwendoline Christie, Jeph Loeb o Peach Mokomo.

El evento tendrá lugar entre el jueves 25 y el lunes 29 de septiembre y contará con 120.000 asistentes, según ha informado Europa Press.

Según los organizadores, el evento podría dejar una recaudación de 40 millones de euros, y la inversión que ha sido necesaria para llevarlo a cabo superará los 4,5 millones de euros, según informa Eldiario. Además, contará con un recinto de 80.000 metros cuadrados donde se podrá disfrutar de más de 300 horas de contenido.

Schwarzenegger, protagonista de películas como Terminator, Predator y Desafío Total, dará una masterclass durante la mañana del domingo, día de cierre, y será la estrella principal de la convención. A lo largo de los días anteriores, harán aparición intérpretes como Gwendoline Christie (Brienne de Tarth en Juego de Tronos) o Luke Evans (Bardo en la trilogía de El Hobbit).

Además, los visitantes podrán pasear por el 'Exhibitor Hall' con expositores, coleccionistas y creadores. Por este motivo, los organizadores destacan la simultaneidad de las actividades planeadas. Habrá talleres en vivo de CGI/VFX, concursos de cosplay, partidas de juegos de mesa, competiciones de K-Dance, zonas interactivas, torneos y lanzamientos exclusivos de videojuegos, entre otras muchas actividades.

Este miércoles, el Ayuntamiento de Málaga, a través de la EMT, ha anunciado que reforzará el servicio de transporte público debido a la celebración de la convención. Informan que la EMT va a poner en funcionamiento una línea especial a modo de lanzadera desde el centro de la ciudad. Esta lanzadera estará situada entre la calle Larios y Puerta del Mar, y estará disponible desde las 07.30 hasta las 22.30, con una oferta total de más de 15.000 plazas disponibles.

La organización compartido los horarios de firmas y fotografías con los invitados, y varias de esas actividades requieren reserva anticipada. Por ejemplo, un autógrafo cuesta unos 66,55 € con IVA (55 € sin él), mientras que hacerse una foto suele costar alrededor de 90,75 €, dependiendo del invitado.

