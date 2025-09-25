La CNMV aprueba la oferta mejorada de la OPA del BBVA al banco Sabadell

La CNMV autoriza la oferta mejorada de la OPA del BBVA por el banco Sabadell. La Comisión Nacional del Mercado de Valores aprueba la oferta y ahora serán los accionistas del banco Sabadell los que tendrán de plazo hasta el próximo 10 de octubre para aceptar o rechazar la oferta.

El organismo presidido por Carlos San Basilio informa del siguiente acuerdo este jueves: "Autorizar la modificación de las características de la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones de Banco de Sabadell, formulada por BBVA, que fue autorizada por la CNMV con fecha 5 de septiembre de 2025".

La comisión informó que como consecuencia de la mejora de la oferta presentada por BBVA sobre Banco Sabadell, quedaba suspendido el cómputo del plazo de aceptación, que inicialmente estaba marcado entre el 8 de septiembre y el 7 de octubre, estableciéndose así una nueva fecha límite.

BBVA comunicó el lunes una mejora de la oferta por Sabadell del 10% y elimina el pago en efectivo, a cambio ofrece el precio en acciones. Es decir, modifica su contraprestación y BBVA pasa de ofrecer una acción suya más 0,70 euros en efectivo por cada 5,5483 de Sabadell a una acción de BBVA por cada 4,8376 de Sabadell.

Nueva oferta del BBVA

Tras la eliminación del componente en efectivo, la nueva oferta del BBVA supone un incremento del 10% y es "excepcionalmente atractiva" para los accionistas de Banco Sabadell, según afirma el comunicado del banco.

Además, informan de que la mejora del 10% se ha calculado con el precio de la acción de BBVA al cierre de mercado del 19 de septiembre, que fue de 16,41 euros por acción. Pone de relieve que esta oferta supone valorar la acción del Banco Sabadell a 3,39 euros por acción y otorgaría a los accionistas del banco catalán una participación del 15,3 % en la entidad.

Sin embargo, desde la dirección del Sabadell consideraba la oferta del BBVA insuficiente y ahora tendrán un plazo de cinco días hábiles para dar una opinión sobre la mejora de la oferta.

