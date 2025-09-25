El aeropuerto de Aalborg, en Dinamarca, cierra tras una nueva alerta por la presencia de drones

Segundo incidente esta semana en aeropuertos daneses. Las autoridades de Dinamarca cierran el espacio aéreo sobre el aeropuerto de Aalborg debido a la presencia de drones, lo que ha afectado al menos a cuatro vuelos. El suceso ocurre después de que el aeropuerto de Copenhague cerrara durante varias horas por la misma razón.

"Hasta que tengamos una visión completa de la situación y podamos asegurar los drones, ningún avión despegará", informa el comisario de Policía Jesper Bojgaard. También se han detectado drones cerca de los aeropuertos de Esbjerg, Sonderborg y Skrydstrup.

La Policía vincula la presencia de estos dispositivos con los detectados a principios de esta semana en Copenhague y advierte de que las Fuerzas Armadas también se ven afectadas porque el aeropuerto de Aalborg se utiliza como base militar.

El aeropuerto de Billund retoma su actividad tras suspender sus operaciones durante una hora, mientras que en el de Aalborg dos vuelos han tenido que ser cancelados tras ser desviados durante el cierre.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, condena el incidente de la capital danesa y lo ha calificado como "el ataque más grave contra infraestructuras críticas danesas hasta la fecha".

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, culpa directamente a Rusia de lo ocurrido en Copenhague, mientras que el portavoz del Kremlin asegura que son "acusaciones infundadas".

"Ataque híbrido"

El Gobierno danés califica de "ataque híbrido" el nuevo incidente con drones avistados en las proximidades en varios aeropuertos del país. De momento, siguen sin información sobre quién estaría detrás de este nuevo incidente en el país europeo.

"Ciertamente no parece una coincidencia. Por contra, parece algo sistemático", ha dicho el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen. "No hay una amenaza militar directa a Dinamarca", añade.

Además, Poulsen cree que estos aparatos "no habrían llegado desde lejos", sino que despegarían desde el propio territorio danés. "A lo que hacemos frente ahora es a drones que están potencialmente siendo liberados en nuestro área inmediata. Estos drones no llegan desde lejos, sino que suceden a nivel local".

Trump respalda que la OTAN derribe drones rusos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está de acuerdo en que los países miembros de la OTAN derriben aeronaves rusas si violan su espacio aéreo, tras las recientes incursiones en Polonia, Rumanía, Estonia y Dinamarca. "Sí", se limitó a decir el republicano al ser preguntado sobre el asunto en la ONU.

La OTAN dejó claro a Rusia que se defenderá de cualquier amenaza ante la "escalada" en la incursión de cazas y drones en el cielo europeo. Bruselas recuerda que este mes ha visto "acciones imprudentes" de Rusia "en al menos tres Estados miembros".

