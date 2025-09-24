Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Hansi Flick: "Lamine está motivado para ganar el Balón de Oro el año que viene"

El entrenador del Barcelona asegura que desde el club van a "ayudar y apoyar" a Gavi "para que recupere su nivel".

Hansi Flick, en rueda de prensa

Hansi Flick, en rueda de prensaEfe

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha tomado la palabra en la previa del duelo liguero ante el Oviedo y sus primeras palabras han sido para Gavi, quien estará entre cuatro y cinco meses de baja tras haberse sometido a una artroscopia. El técnico alemán ha dejado claro que desde el club le van a "ayudar y apoyar para que recupere su nivel".

"Tiene que trabajar duro y ser un jugador profesional. Es un jugador con un corazón enorme, muy emocional y que muere por este club. Estoy muy contento de tenerlo en mi equipo, y claro que esperamos su regreso", señaló Flick.

"No es fácil para un jugador joven recibir esta información, pero al final verá que lo que le ha pasado es lo mejor para él. Ahora está de buen humor y tiene la calidad para volver. Su corazón, su actitud y su mentalidad son de primer nivel. En esta recuperación hay que ser muy disciplinado a diario. Todo se reduce a entrenar. Él sabe que es duro, pero si alguien puede hacerlo, yo creo que ese es Gavi", añadió el entrenador culé.

Hansi Flick también se refirió a la gala del Balón de Oro del pasado lunes en París e indicó que para Lamine Yamal será "una motivación" el no haber ganado el galardón de France Football, a la vez que admitió que Ousmane Dembélé "también se lo merecía".

"Es como una votación y pueden pasar muchas cosas, y hay que aceptarlo de buena manera. Cuando ves que muchos jugadores de nuestro equipo están en esta situación es genial y demuestra cómo fue la temporada pasada. Hablé con él ayer, y está motivado para ganar el Balón de Oro el año que viene al no haberlo ganado éste. Dembélé también se merecía el Balón de Oro. Él lo acepta y está motivado. Tendrá opciones de ganarlo", apuntó Hansi Flick.

"No sé si la Liga se irá a los 100 puntos. Así pinta ahora mismo"

El técnico alemán avisó que, visto el rendimiento del Real Madrid, conseguir el título de Liga esta temporada quizás "no sea tan fácil como la anterior".

"No sé si la Liga se irá a los 100 puntos. Así pinta ahora mismo. El Real Madrid ha hecho un buen trabajo en los primeros seis partidos. Sabemos que esta temporada quizá no sea tan fácil como la anterior, pero nos centramos en nosotros mismos y en ganar nuestros partidos",, señaló Flick.

El entrenador de Heidelberg elogió Pedri y De Jong, a los que ve en un estado de forma "fantástico".

"Todos los aficionados del Barcelona ven lo importante que es De Jong. Veo que disfruta jugando y entrenando con sus compañeros. Nos ayuda mucho y tiene mucha calidad. Con Frenkie y Pedri en el mediocampo, no es fácil presionarnos. Pedri también está a un nivel increíble", subrayó Flick.

Por último, el entrenador azulgrana ensalzó al Real Oviedo, un equipo "muy valiente" que "juega desde la defensa".

"Lo más importante será que tengamos intensidad. Lo hicimos muy bien en los últimos tres partidos, y también se puede ver en los entrenamientos. Hay mucha confianza en este momento y mucha calidad en nuestros entrenamientos. Tenemos que seguir así", concluyó Hansi Flick.

