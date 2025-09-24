Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El primer Real Madrid - Barcelona de LaLiga ya tiene fecha oficial: horario confirmado de El Clásico

Ya hay fecha y hora para el primer Clásico de la temporada 2025-2026 que se disputará en el Santiago Bernabéu.

Bellingham y Pedri en El ClásicoGetty

Luis F. Castillo
Publicado:

El Clásico Real Madrid-Barcelona de la décima jornada de LaLiga EA Sports se jugará el próximo domingo 26 de octubre, a las 16:15 CET (15:15 GMT) en el estadio Santiago Bernabéu, según ha anunciado LaLiga este miércoles.

Será el primer Clásico liguero de la temporada 2025-2026. Por otra parte, el Real Madrid visitará al Barcelona en la jornada 35, el fin de semana del 9 y 10 de mayo del año que viene.

El Barcelona, con un día más de descanso

Tanto Real Madrid como Barcelona afrontarán partidos de Champions League esa misma semana. El miércoles previo los blancos reciben a la Juventus en el Bernabéu, mientras que el Barça también juega como local ante Olympiakos. Sin embargo, lo hará el martes 21, por lo que tendrá 24 horas más de descanso antes del duelo ante el Madrid.

Será el primer Clásico para Xabi Alonso, que apenas ha dirigido 13 partidos al Madrid entre el Mundial de Clubes y la 25-26. Mientras, Hansi Flick dirigirá su quinto partido entre los dos grandes del fútbol español, con un balance perfecto para el alemán: cuatro victorias en cuatro duelos, dos de Liga, uno de Supercopa y otro en la final de Copa.

