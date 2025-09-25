Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Oviedo vs FC Barcelona: Alineaciones posibles, horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

El Barça busca en el Tartiere su tercer triunfo seguido para no perder de vista al Real Madrid. El conjunto de Flick visita al Real Oviedo en su regreso al feudo carbayón más de dos décadas después.

Pedri Gonz&aacute;lez durante un partido con el Bar&ccedil;a

Pedri González durante un partido con el BarçaGetty

Luis F. Castillo
Actualizado:
Publicado:

El FC Barcelona afronta hoy jueves una visita especial al Carlos Tartiere, donde no juega desde 2001, con el objetivo de prolongar su buen momento en LaLiga y sumar su tercera victoria consecutiva para seguir la estela del líder Real Madrid. El vigente campeón se mide a un Real Oviedo necesitado, que sueña con dar la sorpresa en su regreso a Primera.

El regreso a un escenario histórico

Han pasado 23 años desde la última visita culé al Tartiere, saldada con un ajustado 2-3. Mucho ha cambiado desde entonces: el Oviedo vivió años complicados, con descensos y problemas en los despachos, hasta firmar el pasado verano un ascenso histórico que devolvió la ilusión a la capital del Principado.

Los de Veljko Paunovic, sin embargo, no han arrancado bien. Solo han ganado un partido -1-0 a la Real Sociedad en casa- y acumulan cuatro derrotas. En la última jornada cayeron en Elche por la mínima. Con bajas importantes como las de Viñas (sanción), Costas, Ejaria, Ilic y Nacho Vidal (lesión), el técnico tendrá que tirar de fondo de armario, con el veterano Santi Cazorla como posible recurso desde el banquillo.

Un Barcelona en racha pese a las bajas

El Barcelona llega pleno de confianza. Invicto en Liga, suma 13 de los 15 puntos posibles y viene de ganar al Getafe (3-0) bajo la lluvia en el Estadi Johan Cruyff. Además, en Champions estrenó el curso con victoria de prestigio en Newcastle (1-2). La única mancha, el empate ante el Rayo (1-1).

Hansi Flick no podrá contar con Ter Stegen, Gavi, Balde ni Fermín López, lesionado ante el Getafe. Lamine Yamal, recientemente coronado con el Balón de Plata y su segundo Trofeo Kopa, sigue entre algodones. Pau Cubarsí apunta a regresar tras descansar por precaución.

En ataque, Ferran Torres reclama minutos tras su doblete al Getafe, mientras Dani Olmo podría repetir titularidad. Flick ha demostrado mano dura con la disciplina: Raphinha y Rashford ya se quedaron fuera por retrasos en entrenamientos.

Objetivo: seguir presionando al Madrid

Para el Barça, el triunfo es vital: una victoria en Oviedo le permitiría mantener la presión sobre el Real Madrid, líder con pleno de triunfos. Para el conjunto carbayón, el partido es una oportunidad para resarcirse del mal inicio y celebrar ante su afición un regreso a Primera con aroma histórico.

Posibles alineaciones del Oviedo vs. Barcelona

  • REAL OVIEDO: Aarón; Ahijado, Bailly, Calvo, Carmo, Javi López; Dendoncker, Reina; Hassan, Forés y Chaira.
  • FC BARCELONA: Joan Garcia; Koundé, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín; De Jong, Pedri; Raphinha, Olmo, Rashford; y Lewandowski.

Horario y dónde ver el partido de Liga

    El Oviedo - Barcelona, partido de la sexta jornada de LaLiga EA Sports, se juega hoy jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas (horario peninsular) en el estadio Carlos Tartiere.

    El Oviedo - Barcelona de LaLiga EA Sports se puede seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes, con la última hora del partido, el resultado en vivo y todos los goles.

