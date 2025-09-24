Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Premier League

La dura confesión de Rooney sobre sus adicciones: "Sin mi esposa, estaría muerto"

El exdelantero inglés del Manchester United confesó sus problemas con el alcohol durante su carrera y destacó el papel de su esposa Coleen para mantenerlo a flote.

El exfutbolista ingl&eacute;s Wayne Rooney

El exfutbolista inglés Wayne RooneyGetty

Publicidad

Luis F. Castillo
Publicado:

Wayne Rooney, considerado uno de los mejores futbolistas de la historia de Inglaterra, abrió su corazón en una entrevista con su excompañero Rio Ferdinand. El exjugador del Manchester United habló de sus problemas con el alcohol y reconoció que sin la ayuda de su mujer, Coleen, no habría sobrevivido.

"Llegaba al entrenamiento, me ponía colirio y comía chicle porque venía dos días de estar bebiendo seguidos

Wayne Rooney

"Fue un momento de mi vida en el que lo estaba pasando muy mal. Pero no quería contárselo a nadie, no quería poner esa presión en nadie. Recuerdo que llegaba al entrenamiento, me ponía colirio y comía chicle porque venía dos días de estar bebiendo seguidos. Entrenaba y en el fin de semana marcaba un par de goles y volvía a hacer lo mismo, salir dos días seguidos", explicó Rooney.

Preguntado por quién le ayudó a frenar esa espiral, fue contundente: "Me encantaba el fútbol, pero también me gustaba salir. Ella lo vivió desde muy pronto y me intentaba controlar, bueno, no controlar, pero ayudarme mucho. Yo necesitaba que alguien me dirigiera. Si ella no hubiera estado ahí, estaría muerto".

El exdelantero reconoció también que su esposa fue clave para mantenerle estable a lo largo de dos décadas: "He cometido errores en el pasado, pero soy diferente y ella ha conseguido mantenerme en el buen camino durante veinte años".

También ha recordado su época junto a Cristiano Ronaldo y Tévez en los Red Devils: "La gente piensa que no me gusta Cristiano Ronaldo. Es lo contrario. Me encantaba jugar con él: su nivel, su esfuerzo, eso es lo que lo hacía especial". Eso sí, siempre ha opinado que Leo Messi es mejor que el portugués.

No se quita la camiseta ni en la playa

En el podcast, Rooney sorprendió además al revelar sus inseguridades: "Al final eres un ser humano. La gente te ve como un gran macho que lleva el número 10 en el Manchester United y que es el capitán de Inglaterra. Pero soy muy inseguro sobre muchas cosas. Por ejemplo, si me ves la semana que viene en la playa, estaré con la camiseta puesta y con una gorra. Incluso en mi época de jugador, no me quitaría la camiseta".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Xabi Alonso, sobre Vinícius: "Ha sido decisivo e importante. Un gran partido"

Xabi Alonso y Vinícius en el Ciutat de Valencia

Publicidad

Deportes

El exfutbolista inglés Wayne Rooney

La dura confesión de Rooney sobre sus adicciones: "Sin mi esposa, estaría muerto"

Bellingham y Pedri en El Clásico

El primer Real Madrid - Barcelona de LaLiga ya tiene fecha oficial: horario confirmado de El Clásico

Tadej Pogacar, feliz en Niza

Pogacar, tras las protestas propalestinas en La Vuelta: "Me siento más seguro en África"

Hansi Flick, en rueda de prensa
LaLiga

Hansi Flick: "Lamine está motivado para ganar el Balón de Oro el año que viene"

Luis Enrique, en el momento de abrazar a Dembélé tras la gala del Balón de Oro
Fútbol

La viral reacción de Luis Enrique al reencontrase con Dembélé: "¡Host***! ¡Le Ballon d'Or!"

Roberto Martínez, en el Puskas Arena antes del Hungría - Portugal
Fútbol

Roban joyas y relojes por un valor de 100.000 euros en la casa de Roberto Martínez en Portugal

Los ladrones rompieron una ventana para poder entrar en el domicilio de Bob Martínez en Cascais, cerca de Lisboa.

Lance Stroll y Fernando Alonso, en Bakú
Fórmula 1

Fernando Alonso y su futuro tras 2026: "Si las cosas van bien, creo que es un muy buen momento para parar"

El piloto asturiano habla sobre el momento de su retirada en una entrevista en la web de Aston Martin.

Jannik Sinner atiende a los medios en Pekín

Jannik Sinner avisa a Alcaraz: "Las respuestas estarán en la pista, no con palabras"

Carlos Alcaraz, en la rueda de prensa en Tokio

Carlos Alcaraz, sobre Sinner: "Estoy convencido de que va a cambiar cosas a nivel táctico"

Gavi, en un partido del Barcelona

Gavi, entre 4 y 5 meses de baja tras someterse a una artroscopia

Publicidad