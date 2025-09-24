La dura confesión de Rooney sobre sus adicciones: "Sin mi esposa, estaría muerto"

Wayne Rooney, considerado uno de los mejores futbolistas de la historia de Inglaterra, abrió su corazón en una entrevista con su excompañero Rio Ferdinand. El exjugador del Manchester United habló de sus problemas con el alcohol y reconoció que sin la ayuda de su mujer, Coleen, no habría sobrevivido.

"Llegaba al entrenamiento, me ponía colirio y comía chicle porque venía dos días de estar bebiendo seguidos

"Fue un momento de mi vida en el que lo estaba pasando muy mal. Pero no quería contárselo a nadie, no quería poner esa presión en nadie. Recuerdo que llegaba al entrenamiento, me ponía colirio y comía chicle porque venía dos días de estar bebiendo seguidos. Entrenaba y en el fin de semana marcaba un par de goles y volvía a hacer lo mismo, salir dos días seguidos", explicó Rooney.

Preguntado por quién le ayudó a frenar esa espiral, fue contundente: "Me encantaba el fútbol, pero también me gustaba salir. Ella lo vivió desde muy pronto y me intentaba controlar, bueno, no controlar, pero ayudarme mucho. Yo necesitaba que alguien me dirigiera. Si ella no hubiera estado ahí, estaría muerto".

El exdelantero reconoció también que su esposa fue clave para mantenerle estable a lo largo de dos décadas: "He cometido errores en el pasado, pero soy diferente y ella ha conseguido mantenerme en el buen camino durante veinte años".

También ha recordado su época junto a Cristiano Ronaldo y Tévez en los Red Devils: "La gente piensa que no me gusta Cristiano Ronaldo. Es lo contrario. Me encantaba jugar con él: su nivel, su esfuerzo, eso es lo que lo hacía especial". Eso sí, siempre ha opinado que Leo Messi es mejor que el portugués.

No se quita la camiseta ni en la playa

En el podcast, Rooney sorprendió además al revelar sus inseguridades: "Al final eres un ser humano. La gente te ve como un gran macho que lleva el número 10 en el Manchester United y que es el capitán de Inglaterra. Pero soy muy inseguro sobre muchas cosas. Por ejemplo, si me ves la semana que viene en la playa, estaré con la camiseta puesta y con una gorra. Incluso en mi época de jugador, no me quitaría la camiseta".

