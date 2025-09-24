La viral reacción de Luis Enrique al reencontrase con Dembélé: "¡Host***! ¡Le Ballon d'Or!"

Ousmane Dembélé se coronó el pasado lunes en París ganando el Balón de Oro, un galardón que premia su última temporada en la que ganó todos los títulos: Ligue 1, Champions League, Copa de Francia, Supercopa francesa y Supercopa de Europa. 'El Mosquito' se llevó el máximo galardón individual que existe en el mundo del fútbol, por delante de Lamine Yamal y de su compañero Vitinha. La emoción que se vivió en el teatro Châtelet de la capital francesa fue máximo y Dembélé se mostró emocionado tras recibir el galardón que otorga anualmente France Football.

"Increíble, excepcional lo que acaba de pasarme. No tengo palabras. Ha sido una temporada increíble con el PSG. No es tarea fácil llevarme este trofeo y que me lo entregue Ronaldinho, una leyenda del fútbol. Es algo excepcional", fueron las primeras palabras del futbolista galo.

"Aunque el Balón de Oro no haya sido el objetivo de mi carrera, es algo increíble poder ganarlo cuando veo la lista de grandes jugadores que me preceden. He trabajado para el equipo, para intentar ganar la Liga de Campeones con el PSG, llevarnos la primera", añadió Dembélé.

En esa misma gala se premió a Luis Enrique Martínez con el Trofeo Johan Cruyff al mejor entrenador del año. Un día después de aquello, el entrenador asturiano se reencontró con Dembélé en las instalaciones del París Saint Germain, un divertido encuentro cuyas imágenes desveló el PSG en sus redes sociales. Luis Enrique protagonizó un divertido momento con el actual Balón de Oro.

"¡Hostias, Ousmane Dembélé! ¡Para, para, para! ¡Le Ballon d'Or!", exclamaba Luis Enrique antes de chocar la mano del futbolista francés y fundirse en un abrazo. Acto seguido, el entrenador asturiano no dudó en agarrar el Balón de Oro y darle un beso, una divertida secuencia que se ha hecho viral en las redes sociales.

