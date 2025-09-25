Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

ONU

Pedro Sánchez asegura que volverá a presentarse a las elecciones de 2027 y que podrá "repetir la mayoría"

El presidente del Gobierno de España anuncia desde Nueva York su intención de presentarse de nuevo a la reelección en 2027.

Pedro Sánchez

Sánchez se presentará a la reelección en 2027 | EFE

Publicidad

Rosario Miñano
Actualizado:
Publicado:

El presidente Pedro Sánchez asegura que volverá a ser el candidato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en las elecciones de 2027. Quiere ganar los comicios y está seguro de que podrá "repetir la mayoría" de este Gobierno. "Estoy seguro de que podemos repetir la mayoría y seguir adelante con el trabajo", ha expresado en una entrevista para la cadena Bloomberg.

El jefe del Ejecutivo español despeja las dudas tras la pregunta de si se presentará a las próximas elecciones generales y manifiesta que es algo que ya ha hablado con su familia y el Partido Socialista. "Sí, sin duda lo haré. Es algo que ya he hablado con mi familia y con mi partido", dice Sánchez con contundencia.

Además de volver a postularse para la reelección como presidente, Pedro Sánchez está seguro de que podrá seguir viviendo en el Palacio de la Moncloa y confía en que podrá seguir gobernando "otros cuatro más tras agotar la actual legislatura".

"Las encuestas son las encuestas", responde cuando le preguntan por los sondeos en los que le sitúan por detrás de PP y dan una mayoría absoluta a la suma del partido de Alberto Núñez Feijóo con Vox.

Sánchez insiste en volver a ser presidente

El líder socialista lleva meses insistiendo en que se presentará de nuevo a las elecciones. "Estoy decidido a presentarme a las elecciones generales en 2027", decía en rueda de prensa en la cumbre de la OTAN celebrada en La Haya (Países Bajos).

Sánchez descarta un adelanto electoral pese a los escándalos de corrupción ('caso Koldo') y mantiene que los próximos comicios serán en 2027, cuando corresponde.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Pedro Sánchez anuncia el envío de un buque de la Armada para proteger a la flotilla rumbo a Gaza

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausura el evento 'Latin America, Spain and the United States in the Global Economy'

Publicidad

España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausura el evento 'Latin America, Spain and the United States in the Global Economy'

Pedro Sánchez anuncia el envío de un buque de la Armada para proteger a la flotilla rumbo a Gaza

Pedro Sánchez

Pedro Sánchez asegura que volverá a presentarse a las elecciones de 2027 y que podrá "repetir la mayoría"

Un título póstumo a Lambán desata la polémica en Aragón

Un título póstumo a Lambán desata la polémica en Aragón: el homenaje de Azcón apenas recibe aplausos socialistas

Ana Redondo
Pulseras telemáticas

Ana Redondo, ministra de igualdad, a la oposición: "Lo único de Ali Express ha sido su oposición destructiva"

La opinión de Vicente Vallés
OPINIÓN

Vicente Vallés, sobre Pedro Sánchez: "Ninguna estrategia sobrevive al contacto con el campo de batalla"

El empresario Víctor de Aldama
Aldama

El juez sostiene que Hacienda aplazó una deuda de la empresa de Aldama tras una reunión con el número 2 de Montero

El escrito constata que el número dos de la ministra Montero se reunió con el empresario. Aun así, la ministra ratifica su confianza sobre Carlos Moreno.

Feijóo
Feijóo

Vídeo: Así ha sido el momento en el que Feijóo se entera de la última hora de Begoña Gómez

El líder del PP se entera en su móvil de la propuesta de un jurado popular para juzgar a la esposa del presidente y responsabiliza a Sánchez de los problemas judiciales en su entorno.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska

Peinado demanda a Marlaska y Puente y les exige retractarse de sus acusaciones de prevaricación

El rey Felipe VI exige a Israel "detener ya esta masacre" y reclama "la liberación inmediata de los rehenes", streaming en directo

El rey Felipe VI exige a Israel "detener ya esta masacre" y reclama "la liberación inmediata de los rehenes"

Bolaños atiende a los medios antes de su reunión con la asociación de juezas sustitutas

El Gobierno vuelve a cuestionar la decisión del juez Peinado sobre Begoña Gómez: "Un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio"

Publicidad