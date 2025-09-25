Pedro Sánchez asegura que volverá a presentarse a las elecciones de 2027 y que podrá "repetir la mayoría"

El presidente Pedro Sánchez asegura que volverá a ser el candidato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en las elecciones de 2027. Quiere ganar los comicios y está seguro de que podrá "repetir la mayoría" de este Gobierno. "Estoy seguro de que podemos repetir la mayoría y seguir adelante con el trabajo", ha expresado en una entrevista para la cadena Bloomberg.

El jefe del Ejecutivo español despeja las dudas tras la pregunta de si se presentará a las próximas elecciones generales y manifiesta que es algo que ya ha hablado con su familia y el Partido Socialista. "Sí, sin duda lo haré. Es algo que ya he hablado con mi familia y con mi partido", dice Sánchez con contundencia.

Además de volver a postularse para la reelección como presidente, Pedro Sánchez está seguro de que podrá seguir viviendo en el Palacio de la Moncloa y confía en que podrá seguir gobernando "otros cuatro más tras agotar la actual legislatura".

"Las encuestas son las encuestas", responde cuando le preguntan por los sondeos en los que le sitúan por detrás de PP y dan una mayoría absoluta a la suma del partido de Alberto Núñez Feijóo con Vox.

Sánchez insiste en volver a ser presidente

El líder socialista lleva meses insistiendo en que se presentará de nuevo a las elecciones. "Estoy decidido a presentarme a las elecciones generales en 2027", decía en rueda de prensa en la cumbre de la OTAN celebrada en La Haya (Países Bajos).

Sánchez descarta un adelanto electoral pese a los escándalos de corrupción ('caso Koldo') y mantiene que los próximos comicios serán en 2027, cuando corresponde.

