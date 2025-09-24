Roban joyas y relojes por un valor de 100.000 euros en la casa de Roberto Martínez en Portugal

El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, ha sido víctima de un robo perpetrado en su domicilio en Cascais, al sur del país luso, el pasado sábado. Los ladrones, según informa CNN Portugal y SIC Noticias, accedieron al domicilio rompiendo una ventana y se llevaron joyas y relojes por un valor de 100.000 euros.

CNN Portugal asegura que en el momento del robo ni Bob Martínez ni su familia estaban en el domicilio. El robo, siempre según este medio, se produjo el pasado sábado entre las 16:30 y las 19:30 y que fue el conserje quien avisó de los hechos, tras "ver la casa saqueada".

"Este trabajador estaría realizando trabajos en el sótano y no se percató de la entrada de los ladrones. No hay imágenes de videovigilancia de la casa, solo de los alrededores", informa CNN Portugal.

Roberto Martínez, de 52 años, es seleccionador de Portugal desde enero de 2023 y se encuentra preparando actualmente los próximos partidos del combinado nacional luso para la clasificación del Mundial 2026, que serán ante Irlanda y Hungría el 11 y 14 de octubre.

