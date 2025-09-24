Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Fútbol

Roban joyas y relojes por un valor de 100.000 euros en la casa de Roberto Martínez en Portugal

Los ladrones rompieron una ventana para poder entrar en el domicilio de Bob Martínez en Cascais, cerca de Lisboa.

Roberto Mart&iacute;nez, en el Puskas Arena antes del Hungr&iacute;a - Portugal

Roberto Martínez, en el Puskas Arena antes del Hungría - PortugalGetty Images

Publicidad

El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, ha sido víctima de un robo perpetrado en su domicilio en Cascais, al sur del país luso, el pasado sábado. Los ladrones, según informa CNN Portugal y SIC Noticias, accedieron al domicilio rompiendo una ventana y se llevaron joyas y relojes por un valor de 100.000 euros.

CNN Portugal asegura que en el momento del robo ni Bob Martínez ni su familia estaban en el domicilio. El robo, siempre según este medio, se produjo el pasado sábado entre las 16:30 y las 19:30 y que fue el conserje quien avisó de los hechos, tras "ver la casa saqueada".

"Este trabajador estaría realizando trabajos en el sótano y no se percató de la entrada de los ladrones. No hay imágenes de videovigilancia de la casa, solo de los alrededores", informa CNN Portugal.

Roberto Martínez, de 52 años, es seleccionador de Portugal desde enero de 2023 y se encuentra preparando actualmente los próximos partidos del combinado nacional luso para la clasificación del Mundial 2026, que serán ante Irlanda y Hungría el 11 y 14 de octubre.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Kinoshita Group Japan Open 2025: Rivales de Alcaraz, fechas y cuadro principal del ATP500 de Tokio

Carlos Alcaraz, en acción en la Laver Cup en San Francisco

Publicidad

Deportes

Roberto Martínez, en el Puskas Arena antes del Hungría - Portugal

Roban joyas y relojes por un valor de 100.000 euros en la casa de Roberto Martínez en Portugal

Lance Stroll y Fernando Alonso, en Bakú

Fernando Alonso y su futuro tras 2026: "Si las cosas van bien, creo que es un muy buen momento para parar"

Jannik Sinner atiende a los medios en Pekín

Jannik Sinner avisa a Alcaraz: "Las respuestas estarán en la pista, no con palabras"

Carlos Alcaraz, en la rueda de prensa en Tokio
ATP500 Tokio

Carlos Alcaraz, sobre Sinner: "Estoy convencido de que va a cambiar cosas a nivel táctico"

Gavi, en un partido del Barcelona
Fútbol

Gavi, entre cuarto y cinco meses de baja tras someterse a una artroscopia

Carlos Alcaraz ejecuta un revés ante Mattia Bellucci
ATP500 Tokio

Carlos Alcaraz - Sebastián Báez: Horario y dónde ver el partido del ATP500 de Tokio

Todos los detalles del debut de Carlos Alcaraz en el ATP500 de Tokio frente al argentino Sebastián Báez.

Jimmy Connors, en el US Open 2025
Tenis

El aviso de Jimmy Connors a Zverev y Tsitsipas: "La oportunidad de ganar un Grand Slam se les está cerrando"

El extenista estadounidense cree que es necesario que aparezca un tercer tenista en el duopolio que mantienen Alcaraz y Sinner en el circuito.

Bjorn Borg bromea con Djokovic, Federer y Nadal en la Laver Cup de 2022

Bjorn Borg se moja y elige al mejor del Big Three: "Djokovic es el mejor tenista que jamás ha jugado a este deporte"

Xabi Alonso y Vinícius en el Ciutat de Valencia

Xabi Alonso, sobre Vinícius: "Ha sido decisivo e importante. Un gran partido"

Alcaraz visita el Samurai Ninja Museum de Tokio

Alcaraz se convierte en samurái antes de debutar en el ATP 500 de Tokio

Publicidad