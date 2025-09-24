Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Pogacar, tras las protestas propalestinas en La Vuelta: "Me siento más seguro en África"

El cuádruple ganador del Tour de Francia sorprende con una reflexión desde Ruanda que reabre el debate tras los incidentes vividos en España.

Tadej Pogacar, feliz en Niza

Tadej Pogacar, feliz en NizaEFE

Luis F. Castillo
Publicado:

Tadej Pogacar ha encendido la polémica con unas declaraciones inesperadas desde Kigali (Ruanda), donde se ha celebrado el Mundial de ciclismo. El esloveno, cuatro veces campeón del Tour de Francia, aseguró sentirse más seguro en África que en algunos sitios de Europa. Lo dijo en clara referencia a su experiencia durante estos días en el continente africano.

"La Vuelta es, por supuesto, una carrera a la que me encantaría volver. Tengo recuerdos fantásticos de 2019"

Tadej Pogacar

En una entrevista concedida al medio Sportklub, Pogacar fue más allá: "África está bastante bien, quizá el aire sea un poco malo. Pero la gente es muy amable. Me siento seguro, mucho más que en un país europeo", admitió, en un comentario que no ha pasado inadvertido tras los incidentes de seguridad ocurridos en la etapa final de la última Vuelta a Españapor las protestas propalestinas.

El corredor, que no tomó la salida en esta edición de la ronda española, ya había explicado su ausencia tras conquistar el Tour de nuevo este año: "Después de un Tour tan exigente, decidimos que lo mejor era tomarnos un descanso. La Vuelta es, por supuesto, una carrera a la que me encantaría volver. Tengo recuerdos fantásticos de 2019, pero ahora mi cuerpo me pide descansar".

Evenepoel le barrió para revalidar oro

En lo deportivo, el belga Remco Evenepoel encadenó en Ruanda su tercer oro mundialista consecutivo en contrarreloj individual, esta vez con una nueva exhibición en la que barrió a todos sus rivales, incluido el gran Tadej Pogacar, al que aventajó en 2 minutos y 37 segundos y hasta dobló a 2 km de meta.

Un dato de extraordinaria relevancia, ya que el cuatro veces ganador del Tour de Francia salió dos minutos y medio antes que su rival y vencedor en la prueba.

Este resultado avanza otro duelo espectacular para el próximo domingo en la prueba en línea, en la que en principio el favorito era Pogacar, vigente maillot arcoíris de la especialidad y gran dominador del pelotón internacional en los últimos años.

