Venezuela tiembla con 10 terremotos y 21 réplicas en 7 horas, uno de magnitud 6,3

Un enjambre sísmico ha sacudido en las últimas horas la zona occidental de Venezuela, donde se han registrado al menos 10 terremotos y 21 réplicas en un periodo de tiempo de siete horas, según han informado las autoridades del país. El movimiento de mayor intensidad que se ha podido registrar, ha alcanzado los 6,3 grados de magnitud y se ha sentido en varias regiones del país, incluida Caracas.

El Servicio Geológico Colombiano ha confirmado que el sismo principal ha tenido una profundidad superficial y su epicentro se ha localizado en la zona de Menéalo Grande, en el estado de Zulia, que linda frontera con Colombia. Por su parte, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) ha situado el epicentro a 45 kilómetros al este de Bachaquero y lo ha medido en 6,6 grados de magnitud.

Horas antes, Funvivis había reportado otro sismo de magnitud 5,4 en la misma zona, con epicentro a 40 kilómetros al noroeste de La Ceiba (Trujillo) y a 40 kilómetros al sureste de Bachaquero. La profundidad de ese temblor fue de 26,5 kilómetros. Varios usuarios a través de las redes sociales han asegurado haber percibido estos movimientos telúricos en los estados de Táchira, Lara, Mérida, Barinas, Trujillo, Aragua y también en la capital del país.

Declaraciones políticas

El gobernador del Zulia, Luis Caldera, ha confirmado a la agencia EFE que en estos momentos se encuentran evaluando los daños estructurales en infraestructuras clave como hospitales, iglesias y puentes. Entre los puntos más afectados figuran el Hospital Luis Razetti, en el municipio Baralt, el puente De San Pedro y la Iglesia Santa Barbara, en Maracaibo, cuya torre ha sufrido desperfectos. También se han reportado fallos en semáforos y suspensión del servicio eléctrico en algunas zonas del municipio de Jesús Enrique Losada.

La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, ha informado que, por instrucción del presidente Nicolás Maduro, se ha desplegado el sistema de protección civil en todo el país como medida preventiva. Rodríguez ha destacado que "felizmente no se han reportado pérdidas humanas" y ha señalado que la actividad sísmica está asociada a una falla tectónica activa que se encuentra en el occidente de Venezuela.A su vez, ha asegurado que se han movilizado funcionarios de los organismos de seguridad ciudadana y de la Fuerza Armada Nacional Boliviana (FANB) para atender cualquier eventualidad. "Han ocurrido sismos de 6,3 y de 4,0 de magnitud, en total hemos tenido 21 réplicas y 10 sismos", ha declarado la funcionaria al canal estatal Venezolana de Televisión.

En estos momentos las autoridades venezolanas mantienen la alerta en la región mientras continúan las labores de inspección para determinar el alcance de los daños materiales que se han ocasionado por la serie de movimientos sísmicos.

