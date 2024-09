El momentazo entre Medvédev y Alcaraz que desató las risas tras la Laver Cup: "O sea... sabías que yo iba a perder"

A sus 21 añitos, Carlos Alcaraz actuó como líder dentro y fuera de la pista en la victoria del Equipo Europa en la Laver Cup 2024. Además de sumar 8 de los 13 puntos del equipo de Björn Borg y de ganar el partido decisivo a Taylor Fritz, parece ser que el murciano fue el que eligió a los jugadores que saldrían a pista este pasado domingo.

Así lo confirmó el propio Alexander Zverev en la rueda de prensa conjunta tras el final del torneo, allí se encontraba todo el equipo Europa (Tsitsipas, Ruud, Alcaraz, Medvedev, Zverev, Dimitrov, el capitán Borg y el vicecapitán Thomas Enqvist) ¿Quién decidió el orden de juego del domingo?, preguntó un periodista. Respondió Sasha por deseo del resto de jugadores: "Venga, eres el local".

La respuesta del alemán no tuvo desperdicio, dejó en muy buen lugar a Alcaraz y además 'creó' uno de los momentos más graciosos del fin de semana.

"Alcaraz lo decidió todo, tuvo más confianza en mí de la que yo he tenido jamás en mi vida"

"Fue extremadamente fácil, tuvimos una reunión el sábado por la noche y llegó Alcaraz para decir que él jugaba los dobles con Ruud, que Medvedev iba a jugar individuales con Shelton y a mí me dijo 'No vas a perder con Tiafoe', mostró más confianza en mí de la que yo he tenido jamás en mi vida, y después comentó 'Yo voy a ganar el partido decisivo'", relató Alexander.

Medvedev: "Entonces Alcaraz sabía que yo iba a perder, ¿no?"

Fue justo inmediatamente después cuando Daniil Medvedev, que estaba sentado a la derecha del alemán, irrumpió con una broma que desató las carcajadas en el equipo azul: "O sea sabía que yo iba a perder, ¿no?", dijo el moscovita entre risas.

Alcaraz, héroe en su primera Laver Cup

La realidad es que Carlitos sigue demostrando por qué es el mejor tenista de la actualidad, con permiso de Sinner, y seguramente así lo sea en la próxima década. El tenista de 21 años llegó como 'novato' a su primera Laver Cup y enseguida comenzó a tirar del carro para devolver al Equipo Europa a lo más alto. De su raqueta salieron 8 de los 13 puntos finales (dos en individual y uno en dobles) y 6 de los 9 del domingo, el día decisivo del torneo en el que las victorias valían el triple que el viernes (perdió en dobles con Zverev).

Con Federer en la grada, Alcaraz mostró su mejor versión después de la decepcionante eliminación en el US Open, aunque unos días más tarde recuperó su confianza en la Copa Davis con la victoria ante Humbert que dio a España el pase a las finales de noviembre.

Tuvo que llegar un chico de El Palmar para devolver la gloria al viejo continente (Europa perdió las dos últimas ediciones).

