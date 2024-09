Carlos Alcaraz se erige como el héroe en su primera Laver Cup y devuelve la gloria a la Europa de Federer

Carlos Alcaraz es él elegido. La presencia del cuatro veces ganador de Grand Slam en la Laver Cup 2024 ha devuelto la gloria al Equipo Europa después de perder las dos últimas ediciones (2022 y 2023).

Alcaraz devuelve la gloria a Europa

El número 3 de la ATP, con permiso del local Alexander Zverev, se erigió como el gran héroe del conjunto capitaneado por Björn Borg tras arrollar a Taylor Fritz en el partido decisivo de este domingo (6-2 y 7-5). Y no, no hubo épica porque Carlitos no la necesita, y eso que tenía toda la presión del mundo, jugaba 'en casa', con su ídolo Federer en la grada, y con la urgencia de devolverle la gloria al viejo continente dos años después. Pues fue llegar, debutar y ser la indudable estrella del fin de semana. Él hace fácil lo difícil.

Héroe Carlitos: 3 victorias en 4 partidos... y victoria decisiva

El tenista de 21 años ganó tres de sus cuatro partidos, y se llevó siempre los de más valor: perdió con Ruud en dobles el viernes cuando solo se repartía 1 punto por victoria, pero venció a Shelton este pasado sábado (2 puntos) e hizo lo propio con Ruud ante Shelton y Tiafoe en el primero del domingo y finalmente ante un superado Fritz en el duelo decisivo y cuando las victorias valían 3 dígitos. Resumiendo, el de El Palmar sumó 8 de los 13 puntos del equipo: ¡8 de 13!

Dimitrov y Tsitsipas (el viernes), y un bravo Zverev que remontó a Tiafoe en el mejor partido del fin de semana para forzar el punto determinante, fueron las otras estrellas europeas.

Decepcionante Medvedev

El domingo comenzó de la mejor manera para los de Borg con la inesperada victoria de Alcaraz y Ruud ante Shelton y Tiafoe, y después comenzó a torcerse un poco para el equipo azul cuando Shelton se impuso en el supertiebreak a un irreconocible Medvedev que cayó en sus dos partidos individuales (el sábado ante Tiafoe y hoy ante el americano). El ruso, por si fuera poco, tiró la raqueta de muy malas maneras tras perder un punto. Después sí estuvo muy activo con sus compañeros e incluso ayudó y habló en ruso con Zverev, con el que mantiene una tensa relación desde hace años. Sasha salvó el papel después ante Tiafoe pero había perdido sus dos encuentros anteriores. Esta edición, al Resto del Mundo no le valió con Shelton, Fritz ni Tiafoe.

Europa recupera la iniciativa y el dominio en la Laver Cup tras dos años de sequía. Federer vuelve a sonreír gracias a Carlos Alcaraz. Europa 5-3 Resto del Mundo. Próxima parada, San Francisco 2025, adiós a Borge y McEnroe, hola a Yannick Noah y Andre Agassi.

Así han quedado los partidos de la Laver Cup 2024

Viernes 20 de septiembre:

1. Ruud 0-2 Cerúndolo (1 punto Resto del Mundo).

2. Tsitsipas 2-0 Kokkinakis (1 punto Europa).

3. Dimitrov 2-0 Tabilo (1 punto Europa).

4. Alcaraz/Zverev 0-2 Shelton/Tiafoe (1 punto Resto del Mundo)

Sábado 21 de septiembre:

5. Medvedev 0-2 Tiafoe (2 puntos Resto del Mundo)

6. Alcaraz 2-0 Shelton (2 puntos Europa)

2-0 Shelton (2 puntos Europa) 7. Zverev 0-2 Fritz (2 puntos Resto del Mundo)

8. Ruud/Tsitsipas 0-2 Shelton/Tabilo (2 puntos Resto del Mundo)

Domingo 22 de septiembre:

9. Alcaraz /Ruud 2-0 Shelton/Tiafoe (3 puntos Europa)

/Ruud 2-0 Shelton/Tiafoe (3 puntos Europa) 10. Medvedev 1-2 Shelton (3 puntos Resto del Mundo)

11. Zverev 2-1 Tiafoe (3 puntos Europa)

12. Alcaraz 2-0 Fritz (3 puntos Europa)

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com