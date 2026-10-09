McEnroe, sobre Alcaraz: "Me preocupó en Wimbledon porque este deporte no es el mismo cuando Carlos no está"

No es la primera vez que John McEnroe habla maravillas de Carlos Alcaraz y anoche, en una entrevista en El Larguero de la Cadena SER, se volvió a rendir al jugador murciano. El que fuera campeón del US Open en cuatro ocasiones (1979, 1980, 1981 y 1984) y en tres en Wimbledon (1981, 1983 y 1984) señaló que el tenis es un deporte diferente cuando Alcaraz no está presente en el circuito, como ha ocurrido este año con la lesión de muñeca derecha que ha tenido al español más de cuatro meses alejado de las pistas.

"Carlos es un tenista increíble, para mí es mi jugador favorito, el que más me gusta ver. Gracias a Dios, vino después de Rafa Nadal, Roger Federer... Él ha hecho que Sinner sea mejor, Sinner le ha hecho a él mejor también. Me preocupó en Wimbledon porque este deporte no es el mismo cuando Carlos no está. Ahora vuelve, tiene un pelo fantástico, está todo perfecto", indicó Big Mac.

John McEnroe también analizó el actual momento de Djokovic, el serbio viene de ganar su séptimo título en Pekín a los 39 años.

"Wow. Es un jugador increíble. Tal vez el mejor de la historia, aunque me encanta Federer o Rafa, pero el hecho de que siga con tanta garra y tantas ganas es increíble, incluso después de perder en la primera ronda de Estados Unidos. Ha ganado ya dos de tres, ha llegado a la final en Australia, a la semifinal en Wimbledon, es tercero o cuarto del mundo... es increíble", señaló el extenista estadounidense.

"¿Nadal? ¿Nunca ha roto una raqueta?, pero ¿qué le pasa?"

En otro orden de cosas, McEnroe habló sobre Rafa Nadal y la increíble capacidad mental del balear sobre una pista de tenis.

"Es algo que no entiendo, ¿tú lo entiendes? ¿Nunca ha roto una raqueta?, pero ¿qué le pasa? Es algo que no puedo entender, igual es un robot y no es humano. Tener tanto autocontrol... hasta Roger o Carlos han roto una raqueta. ¿Y Sinner? ¿Alguien del público sabe si Sinner ha roto alguna vez una raqueta?", bromeó McEnroe.

Por último, el extenista de 67 años se mostró crítico con la postura de algunos jugadores actuales contra el calendario de la ATP.

"¿Cuánto dura el programa? Nosotros jugábamos más de lo que están jugando ahora, que conste. Puede que sea más duro físicamente, no lo sé, o que tengan más fatiga, no lo sé, quizás dicen que juegan muy rápido. Tal vez hay que descansar más. Nosotros jugábamos el Open de Australia en Navidad y ahora me da la sensación de que los tenistas juegan lo que quieren. Los torneos van de dinero, hay mil competiciones y entonces cobran más. Te van poniendo días y vas ganando dinero. Muchas gracias", concluyó McEnroe.