La crisis migratoria en El Hierro se agrava con la llegada de 2.100 inmigrantes en 14 cayucos, entre ellos, un fallecido y una niña de cuatro años nacida en el Atlántico, según los últimos datos de los servicios de emergencia de La Restinga. Con estos datos se bate el anterior récord de llegadas diarias en la ruta canaria, cuando el pasado 14 de noviembre llegaron 1.580 personas a las islas.

En esos números se incluyen a 203 mujeres y 127 menores. Entre los menores, hay un bebé de unos cuatro meses y una niña alumbrada en alta mar durante la travesía de uno de los cayucos rescatados a 70 kilómetros de El Hierro por la Guardamar Calíope.

La llegada de embarcaciones desde África Occidental hasta Canarias es tan intensa que los récords en esta ruta migratoria duran poco más de una semana: el que ha quedado ya desfasado es el establecido el pasado 14 de noviembre, con 1.580 personas en El Hierro, Gran Canaria y Tenerife.

Ocho nacionalidades entre los rescatados

Entre los rescatados, hay nacionales de siete países africanos (Gambia, Senegal, Guinea Conakry, Guinea Bissau, Burkina Faso, Mauritana y Mali) y un refugiado de Yemen y se encuentran 177 mujeres y 107 menores.

El primer cayuco en llegar a El Hierro entró sobre las 2:45 horas de la mañana en el muelle acompañado por la Salvamar Navia con 217 ocupantes, a los que había localizado la Guardamar Calíope varias horas antes a 102 kilómetros de Canarias. El grupo incluía 13 mujeres y 18 menores. Eran ciudadanos de Gambia y Senegal, además de un refugiado de Yemen, que salieron de Gambia hace siete días.

A las 3:00 horas de la mañana, la Salvamar Acux escoló a La Restinga a un segundo cayuco con 190 ocupantes que llevaban siete días en el Atlántico tras haber salido de Casamance (Senegal). Se trataba de ciudadanos de Gambia, Senegal y Guinea Bissau, entre los que había 20 mujeres y ocho menores.

El tercer cayuco fue socorrido por la Salvamar Diphda a las 4:29 horas tras una travesía de siete días desde Gambia. A bordo viajaban 217 personas, entre ellas 21 mujeres y 12 menores, procedentes de Gambia, Senegal y Guinea Bissau. Sobre las 5:50 horas, la Salvamar Navia acompañaba a La Restinga a una cuarta embarcación con 171 ocupantes, entre ellos 23 mujeres y 18 menores. Eran ciudadanos de Senegal y Guinea Bissau que habían partido hacia Canarias desde Dakar hace seis días. Una de sus ocupantes fue ingresada en el hospital de Valverde con un cuadro de hipotermia severa.

A las 8:45 horas entraba en el muelle, de nuevo con la Salvamar Navia, el quinto cayuco con 93 migrantes, todos senegaleses, entre ellos cinco mujeres y seis menores. Según su testimonio, había salido de Guéréo (Senegal) hace seis días.