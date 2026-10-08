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Alcaraz, sobre las elecciones generales del 29N: "Todos sabemos qué está pasando en España"

El murciano asegura que intenta mantenerse informado sobre la actualidad política española pese a sus viajes. Los comicios coincidirán con la final de la Davis, en la que España aspira a estar presente.

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Alcaraz gana en Tokio y reconoce que se siente "muy bien" de cara a Shanghái | EFE

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
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Carlos Alcaraz ha hablado sobre las próximas elecciones generales del 29 de noviembre en España. El tenista murciano, actual número tres del mundo, ha reconocido que sigue de cerca la actualidad política del país y que intenta mantenerse informado a pesar de pasar buena parte del año viajando por el circuito profesional.

Lo ha hecho durante la rueda de prensa previa a su debut en el Masters 1.000 de Shanghái, donde también ha hablado sobre la Copa Davis y el orgullo que siente al representar a España.

Los comicios tendrán lugar el mismo día en el que está prevista la final de la Copa Davis en Bolonia (Italia), una competición en la que la selección española aspira a luchar por el título.

"Estoy muy agradecido de ser español"

Preguntado por la coincidencia de fechas entre las elecciones y la final de la Copa Davis, Alcaraz quiso destacar lo que significa para él defender los colores de España.

"Las elecciones serán el mismo día de la final de la Davis. Tener esta competición para representar a tu país me parece algo fantástico. En mi caso, estoy muy agradecido de ser español, y representar a mi bandera es una de las mejores cosas que puedo hacer ahora mismo", comentó.

España tendrá que superar primero a Austria en cuartos de final y posteriormente a Alemania o Gran Bretaña en semifinales para alcanzar la final que se disputará el 29 de noviembre en el SuperTennis Arena de Bolonia.

Sigue la actualidad política española

El murciano también explicó cómo intenta mantenerse al corriente de lo que sucede en España a pesar de las dificultades que supone viajar constantemente por diferentes países.

"Sigo viviendo en España, en casa, y para mí es muy importante saber qué está pasando, qué está sucediendo, para decidir un poco cuál será el futuro de mi país. Las elecciones pueden coincidir con la final de la Davis, pero todos los jugadores españoles sabemos lo que está pasando ahora mismo en España ahora mismo. A veces puede ser difícil encontrar toda la información y estar al tanto de las noticias, pero intento informarme siempre que salgo al extranjero o estoy de viaje", apuntó el de El Palmar.

El tenista no expresó su apoyo a ninguna formación política ni desveló cuál será el sentido de su voto, sino que se limitó a destacar la importancia de conocer la actualidad española para formarse una opinión sobre el futuro del país.

Nunca ha ganado en Shanghái

Carlos Alcaraz ya se encuentra en Shanghái, penúltimo Masters 1.000 de la temporada y en el que debutará ante Juan Manuel Cerúndolo. Tras conquistar el torneo de Tokio el pasado martes, el campeón de siete Grand Slam ha aterrizado en China con la intención de darlo todo y buscar uno de los pocos títulos que aún le faltan en su palmarés a los 23 años.

El tenista murciano, que compareció en la sala de prensa del Rolex Shanghái Masters, señaló este jueves sentirse "muy bien", tanto física como mentalmente, con vistas a su participación en el Masters 1000 de Shanghái.

Ahora, con la temporada entrando en su recta final, Alcaraz centra sus esfuerzos en el torneo chino y en los últimos compromisos del calendario. Entre ellos aparece una Copa Davis que tendrá un significado especial por su coincidencia con las elecciones españolas. El murciano no ha querido entrar en preferencias políticas, pero sí ha dejado claro que intenta mantenerse informado de lo que sucede en su país incluso cuando está compitiendo a miles de kilómetros.

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