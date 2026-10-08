Juan Manuel Cerúndolo - Carlos Alcaraz: Horario y dónde ver el partido del Masters 1000 de Shanghái

Carlos Alcaraz se enfrentará al argentino Juan Manuel Cerúndolo en su estreno en el Másters 1000 de Shanghái, penúltimo ATP1000 de la temporada y donde el murciano nunca ha pasado de los cuartos de final. El tenista de El Palmar aterriza en China después de levantar su tercer título de la temporada en Tokio y con la inyección de moral necesaria para tratar de conquistar uno de los pocos escenarios que aún se le resisten a sus 23 años.

"Ahora mismo me siento muy bien. Me siento fresco, con ganas de afrontar esta gira y este torneo. Estoy entrenando muy bien", indicó Alcaraz en la rueda de prensa previa a su estreno en el Rolex Shanghái Masters.

"Ahora, vamos a intentar aprovechar que gran parte de la temporada me la he perdido. He estado en casa, recuperándome, y ahora (estoy) con muchas ganas de estar viajando y de darlo todo", añadió Alcaraz.

Al pupilo de Samu López el espera un debut ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo, quien este jueves superó en dos sets (6-4 y 6-4) al colombiano Nicolás Mejía. El único precedente entre el español y el argentino data del 2021, en la round robin de las Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals, donde Alcaraz se impuso al bonarene (4-0, 4-1, 2-4 y 4-3(3)).

Carlos Alcaraz, con un balance de 32 triunfos y cuatro derrotas en 2026, busca el éxito en un torneo esquivo hasta el momento, donde su mejor resultado son los cuartos de final de 2024, cuando cayó ante el checo Tomas Machac.

Sin conocer todavía su primer rival, Alcaraz fue preguntado por su debut ante Cerúndolo o Mejía y señaló que serían contrincantes "con bastante ritmo de fondo" y anticipó que será "un partido chulo, un comienzo de torneo que va a estar interesante".

Horario y dónde ver el Juan Manuel Cerúndolo - Carlos Alcaraz de Shanghái

El Juan Manuel Cerúndolo - Carlos Alcaraz de Shanghái del Masters 1.000 de Shanghái se disputará en sábado 10 o domingo 11 de octubre en un horario por confirmar por parte de la organización del Rolex Shanghái Masters.

La crónica del partido, las reacciones de los protagonistas y la última hora del Masters 1.000 de Shanghái estarán disponibles en la página web de Antena 3 Deportes, con toda la información sobre el torneo y especial detalle al resto de tenistas españoles que participan en el mismo.