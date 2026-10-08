Antena 3 Noticias
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Tenis

Juan Manuel Cerúndolo - Carlos Alcaraz: Horario y dónde ver el partido del Masters 1000 de Shanghái

El tenista murciano debutará en el Rolex Shanghái Masters ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo.

Alcaraz durante el torneo de Tokio

Alcaraz durante el torneo de Tokio EFE

Publicidad

Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
Publicado:

Carlos Alcaraz se enfrentará al argentino Juan Manuel Cerúndolo en su estreno en el Másters 1000 de Shanghái, penúltimo ATP1000 de la temporada y donde el murciano nunca ha pasado de los cuartos de final. El tenista de El Palmar aterriza en China después de levantar su tercer título de la temporada en Tokio y con la inyección de moral necesaria para tratar de conquistar uno de los pocos escenarios que aún se le resisten a sus 23 años.

"Ahora mismo me siento muy bien. Me siento fresco, con ganas de afrontar esta gira y este torneo. Estoy entrenando muy bien", indicó Alcaraz en la rueda de prensa previa a su estreno en el Rolex Shanghái Masters.

"Ahora, vamos a intentar aprovechar que gran parte de la temporada me la he perdido. He estado en casa, recuperándome, y ahora (estoy) con muchas ganas de estar viajando y de darlo todo", añadió Alcaraz.

Al pupilo de Samu López el espera un debut ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo, quien este jueves superó en dos sets (6-4 y 6-4) al colombiano Nicolás Mejía. El único precedente entre el español y el argentino data del 2021, en la round robin de las Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals, donde Alcaraz se impuso al bonarene (4-0, 4-1, 2-4 y 4-3(3)).

Carlos Alcaraz, con un balance de 32 triunfos y cuatro derrotas en 2026, busca el éxito en un torneo esquivo hasta el momento, donde su mejor resultado son los cuartos de final de 2024, cuando cayó ante el checo Tomas Machac.

Sin conocer todavía su primer rival, Alcaraz fue preguntado por su debut ante Cerúndolo o Mejía y señaló que serían contrincantes "con bastante ritmo de fondo" y anticipó que será "un partido chulo, un comienzo de torneo que va a estar interesante".

Horario y dónde ver el Juan Manuel Cerúndolo - Carlos Alcaraz de Shanghái

El Juan Manuel Cerúndolo - Carlos Alcaraz de Shanghái del Masters 1.000 de Shanghái se disputará en sábado 10 o domingo 11 de octubre en un horario por confirmar por parte de la organización del Rolex Shanghái Masters.

La crónica del partido, las reacciones de los protagonistas y la última hora del Masters 1.000 de Shanghái estarán disponibles en la página web de Antena 3 Deportes, con toda la información sobre el torneo y especial detalle al resto de tenistas españoles que participan en el mismo.

Messi zanja las conspiraciones sobre la final del Mundial ante España: "No pasó nada raro"

Leo Messi en el partido contra Benín

Publicidad

Deportes

Fernando Alonso, en la rueda de prensa de este jueves en Marina Bay

Fernando Alonso: "No creo que sean compatibles las exigencias de Fórmula 1 con el Dakar"

Alcaraz durante el torneo de Tokio

Juan Manuel Cerúndolo - Carlos Alcaraz: Horario y dónde ver el partido del Masters 1000 de Shanghái

La esquiadora Lindsey Vonn en rueda de prensa

Lindsey Vonn, incluida en el equipo de Estados Unidos para la Copa del Mundo

Alcaraz, en rueda de prensa en Shanghái
Masters Shanghái

Alcaraz apunta alto en Shanghái: "Me siento fresco, con ganas de afrontar esta gira y este torneo"

David Silva, durante un partido con la Real Sociedad
David Silva

David Silva vuelve al fútbol 3 años después de su retirada por lesión: jugará en Hong Kong

Leo Messi en el partido contra Benín
Argentina

Messi zanja las conspiraciones sobre la final del Mundial ante España: "No pasó nada raro"

El argentino aprovecha su despedida de la Albiceleste para acabar con las especulaciones sobre la derrota en la final: "Llegamos con lo justo".

'Pedrito' en un partido con la Selección en 2013
Fútbol

Pedro Rodríguez se retira a los 39 años: adiós a uno de los últimos campeones del mundo de 2010

El canario 'Pedrito' cuelga las botas después de 776 partidos y 25 títulos, entre ellos el Mundial de Sudáfrica, la Eurocopa de 2012 y tres Champions con el Barcelona.

El extenista y entrenador Juan Carlos Ferrero

Juan Carlos Ferrero: "Si me fuera al equipo de Sinner, nunca sería para fastidiar a Alcaraz"

España, subcampeona mundial de tirachinas solo por detrás de China, la gran potencia

España, subcampeona mundial de tirachinas solo por detrás de China, la gran potencia

Josan Ferrández, en un entrenamiento del Elche

Josan Ferrández, futbolista del Elche, detenido tras ser denunciado por su pareja por presuntos malos tratos

Publicidad