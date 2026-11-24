La Comisión Europea (CE) ha amenazado con abrir un expediente a España en primavera por superar el techo de gasto pactado con las instituciones de la Unión Europea para 2026. Además, avisa del "riesgo de incumplimiento material" en 2027 y reclama ajustes para evitarlo.

"Si se confirma basándose en los datos oficiales en primavera del año próximo, la Comisión Europea preparará un informe bajo el artículo 126.3 del Tratado evaluando el cumplimiento con el criterio de deuda. Esto podría llevar a la apertura de un procedimiento por déficit excesivo”, señaló el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, ante el pleno de la Eurocámara.

El comisario también ha apuntado a aquellos Estados miembros que están en riesgo de incumplir las reglas fiscales, pues "deberían tomar las medidas necesarias en sus presupuestos para 2027".

Este martes, el Ejecutivo comunitario ha publicado sus análisis de la situación fiscal de los Estados miembros del bloque que, en el caso de España, en este caso no incluye una opinión detallada puesto que el país no ha presentado todavía un borrador presupuestario. Es por lo que se basa en los datos disponibles y las previsiones macroeconómicas publicadas la semana pasada por el Ejecutivo comunitario.

Los cálculos de Bruselas

Los cálculos de Bruselas señalan que España cerrará este año con un desvío de la senda fiscal acumulado desde 2024 equivalente al 0,9% del PIB, tenida en cuenta la flexibilidad para el gasto en defensa, que supera el límite del 0,6% que contemplan las reglas presupuestarias. La diferencia de tres décimas equivale, en términos absolutos, a unos 5.100 millones de euros.

El desvío es mayor que el desfase del 0,45% que Bruselas anticipó en mayo. La institución atribuye el incremento de los últimos meses mayoritariamente en los paquetes de ayudas adoptados desde entonces por la crisis en Oriente Medio, pero también al mayor gasto público derivado del aumento de las plantillas de empleados públicos en las comunidades autónomas.

Un dato a tener en cuenta es que las estimaciones de la Comisión Europea cubren todas las medidas de gasto y de ingresos hasta el 3 de noviembre, sin tener en cuenta el impacto de las aprobadas en los últimos Consejos de Ministros.

De esta manera, el Ejecutivo comunitario evaluará si procede la apertura de un expediente teniendo en cuenta también otros factores, como el carácter temporal o no del desvío del gasto, las medidas adoptadas hasta entonces o la existencia o no de unos Presupuestos Generales del Estado por el Gobierno que resulte de las elecciones generales de este domingo.

Riesgo en 2027

En cuanto al próximo año 2027, Bruselas advierte de que España se encuentra en "riesgo material de incumplimiento", al augurar un desvío acumulado de la senda fiscal todavía mayor, equivalente al 1,3% del PIB, por lo que insta al Gobierno a adoptar los ajustes necesarios para evitarlo.

"Se espera que España y Eslovenia estén en riesgo de incumplimiento material del incremento de gasto neto recomendado en 2027 y por tanto se les invita a adoptar las medidas necesarias dentro del proceso presupuestario nacional para garantizar que la política fiscal de 2027 está en línea" con la senda fiscal pactada, señala el documento.

Además de España, están en riesgo de incumplir el techo de gasto el año próximo Eslovenia, Países Bajos, Lituania, Luxemburgo y Malta, además de Alemania y República Checa, aunque estos dos últimos países no sobrepasarían los umbrales que podrían dar lugar a un expediente.