A un día de la eliminatoria de cuartos de final de la Copa Davis ante Austria, Carlos Alcaraz se ha ejercitado este miércoles por primera vez en Bolonia y después de proclamarse el pasado domingo campeón de las ATP Finals en Turín. El tenista murciano llega tocado a las finales a ocho de la Copa Davis y hoy se entrenó junto a Marcel Granollers, de cara a un posible partido de dobles este jueves ante el conjunto austríaco.

Durante la sesión, que se prolongó durante unas dos horas, Carlos Alcaraz, con protección en su rodilla derecha y en el muslo izquierdo, peloteó y trabajó de cara a jugar dobles, si es que fuera necesario disputar el tercer punto ante Austria. Y es que la idea de David Ferrer, capitán del equipo español, es no forzar al murciano y reservarlo para las hipotéticas semifinales del sábado ante el ganador del Gran Bretaña vs Alemania.

En principio, Rafa Jódar y Dani Mérida disputaran los dos partidos individuales ante Austria y el objetivo es ganar los dos duelos y evitar el partido de dobles, lo que permitiría a Alcaraz gozar de dos días más de descanso, hasta las semifinales del sábado.

El de El Palmar se incorporó a la concentración el pasado lunes y descansó el martes, después de haber disputado la semana pasada cinco partidos en la conocida como Copa de Maestros, en la que sufrió, además, molestias en el isquiotibial de su pierna izquierda en el duelo contra el ruso Daniil Medvedev. Pese a esos problemas físicos, Alcaraz conquistó el torneo, por primera vez en su carrera, tras vencer en la final al alemán Alexander Zverev, número uno del mundo.

España debutará este jueves (17:00 horas) en la Fase Final de la Copa Davis frente a Austria, con el objetivo de alcanzar las semifinales y volver a luchar por el título, que no conquista desde 2019. Los austríacos se enfrentarán a España por sexta vez en la historia de la Copa Davis y cuentan con un balance favorable de 3-2 en los enfrentamientos previos.

Ferrer: "Asumimos que somos uno de los favoritos y eso siempre es bueno"

David Ferrer, capitán del equipo español de tenis, aseguró que no le importa que exista presión de cara a la 'Final a 8' de la Copa Davis en Bolonia (Italia) a la que acuden como "uno de los favoritos" a levantar la 'Ensaladera', algo que achaca a que tiene "un gran equipo".

"Sí (hay presión), pero me gusta, no me importa. Asumimos que somos uno de los favoritos y luego podemos ganar o perder, eso ya depende de muchas cosas", señaló Ferrer en una entrevista en 'Radiogaceta de los deportes' de RNE.

"SIempre es bueno ir de favorito porque eso quiere decir que tienes un gran equipo. Así que no pasa nada por decir que tenemos un gran equipo y que es una buena oportunidad. Más que nada, estaremos preparados para ello", indicó Ferrer.

"El hecho de que sea mi último año no me supone más tensión o más presión por ganarla o no. Como he dicho antes, no me cambia nada en mi vida ni a nivel personal ni profesional. Obviamente, soy competitivo y quiero ganar. Quiero hacer bien mi trabajo porque me hace mucha ilusión ganarla por lo que es el sentimiento de equipo, porque lo he vivido, y quiero y me gustaría poder vivirlo como capitán", concluyó David Ferrer.

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