Este 25 de noviembre, Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, está irremediablemente marcado por celebrarse a cuatro días de las elecciones generales del 29 de noviembre. Con 47 feminicidios en lo que va de año las calles de las diferentes ciudades en España volverán a exigir el "ni una más".

Este 25N está marcado por una campaña electoral que ha confrontado los modelos de los partidos en materia de igualdad, el bloque de la derecha dispuesto a eliminar el Ministerio de Igualdad, frente al bloque de la izquierda que quiere blindar el derecho al aborto en la Constitución. El movimiento feminista volverá a salir a las calles y lo vuelve a hacer dividido y con manifestaciones separadas en ciudades como Madrid, Barcelona y Sevilla, debido a sus diferencias en torno a la ley trans, la prostitución y los efectos indeseados de la ley del solo sí es sí.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, presidirá el acto institucional en la sede de su departamento al mediodía, y a la tarde participará en una de las dos manifestaciones convocadas en Valladolid. Por su parte el PP apuesta por hacer campaña en frente al piso de Jéssica, donde estará Cayetana Álvarez de Toledo y la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, hará declaraciones desde el Parador de Teruel para recordar las polémicas vinculadas al exministro José Luis Ábalos.

Las manifestaciones transcurrirán mayoritariamente por la tarde, detrás de pancartas que amplían el foco de la violencia contra las mujeres y advierten de los riesgos de los altos alquileres y la precariedad laboral para la verdadera igualdad. Así lo ha explicado en Barcelona la portavoz de la asamblea 25N, Montse Benito: "No solo se trata de cifras"; hay que "tener en cuenta el día a día de las mujeres". "Además de votar el 29N, debemos dejar claro que la violencia machista no son hechos aislados y también debería formar parte del debate electoral". "Las feministas estamos en las movilizaciones por la vivienda porque el derecho a una vivienda digna es una condición para vivir sin violencia", reza el manifiesto de la Coordinadora 8M de Madrid para esta conmemoración. El Movimiento Feminista de Madrid también grita: "Paremos la barbarie Feminicidios. Fundamentalismos. Prostitución. Pornografía. Vientres de alquiler. Violencia sexual".

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