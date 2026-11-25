Isidre Esteve afronta el Rally Dakar 2027 con ilusión renovada tras el accidente sufrido en la pasada edición. El Toyota Hilux T1+ ya ha mostrado un gran rendimiento en el Rally de Marruecos, y el catalán se encuentra en un gran momento. "Hicimos un buen rally, sacamos conclusiones muy positivas y creo que estamos en un momento muy bueno", asegura Esteve.

Un antes y un después

Isidre comenzó su trayectoria en el Dakar compitiendo en moto, pero un accidente en 2007 provocó la pérdida de la movilidad en sus piernas. Lejos de rendirse, utiliza un coche adaptado que cuenta con un sistema algo más complejo en el volante que le permite acelerar y frenar con las manos.

"Es mucho más complejo todo el sistema que llevo en el volante, pero yo ya no pienso cómo podría hacer las cosas si pudiera utilizar los pies", reconoce el piloto del Repsol Toyota Rally Team.

Dentro de su coche, Isidre nos ha enseñado cómo exprime el Toyota, un coche que ha demostrado ser capaz de subir por cualquier superficie, algo necesario para hacer frente a las dunas del desierto.

Con mucha fuerza de voluntad, Esteve ha demostrado que a pesar de las dificultades que le ha puesto la vida, ha podido seguir compitiendo con los mejores y explica por qué nunca quiso rendirse: "Vida solo hay una y pasa muy rápido. Yo siempre pienso que merece mucho la pena luchar por lo que quieres".

La vuelta de Fernando Alonso al Dakar

Una de las grandes noticias de esta edición es que Fernando Alonso volverá a subirse al rally, esta vez de la mano de Aston Martin. Tras su primera participación en 2020, la presencia del asturiano ha generado todavía más expectación. "No tengo ninguna duda del talento que tiene Fernando, creo que nadie más lo tiene, espero que disfrute y vuelva más veces", asegura Isidre.

El Dakar 2027 ya está a la vuelta de la esquina y dará el pistoletazo de salida el 9 de enero, poniendo su fin el día 23 del mismo mes.