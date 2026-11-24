La cuarta generación de coches de la Fórmula E ya está en pista. Estos nuevos monoplazas suponen el cambio generacional más notorio de toda la historia de la categoría, donde alcanzarán velocidades punta de 335 km/h y una potencia eléctrica de más de 800CV.

La cuarta generación (o Gen4) cuenta con una aceleración superior a la de un Fórmula 1 pasando de 0 a 100 en apenas 1,8 segundos. Todo ello sumado a un gran cambio en la aerodinámica y en los neumáticos (ahora serán Bridgestone mientras que antes eran Hankook) que les hará ganar unos diez o quince segundos por vuelta respecto a la anterior generación (la Gen3 Evo).

"Es probablemente el cambio más drástico que ha sufrido la Fórmula E desde su inicio", comentaba Alberto Longo, cofundador de la categoría eléctrica. Pepe Martí, único piloto español de la competición, cree que estos coches ya se pueden acercar a un Fórmula 1 a nivel técnico: "Para el aficionado es algo muy divertido de ver. Es un coche que se parece ya a nivel técnico a un Fórmula 2 o a un Fórmula 1", añadió el piloto de CUPRA.

La nueva era comienza en España

Unos nuevos coches que ya se han sometido a las primeras pruebas, con cinco días de test de pretemporada en España. La Fórmula E ha elegido el circuito madrileño del Jarama - RACE para poner a punto los Gen4.

Aunque este trazado no es nuevo para la categoría, ya que el pasado mes de marzo, se disputó el primer e-Prix en Madrid en este circuito. Una cita que atrajo a más de 30.000 espectadores y que en 2027 disputará una doble ronda los días 26 y 27 de junio. "Intentaré pelear por la victoria en el Circuito del Jarama", concluyó Martí, con ganas de volver al trazado madrileño con la cuarta generación.