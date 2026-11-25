El FC Barcelona visita este miércoles (18:45 horas) al Sabah Bakú en la quinta jornada de la Champions League, en un duelo histórico que supone el desplazamiento más largo de su historia europea: 3.970 kilómetros hasta Azerbaiyán. Los de Hansi Flick son quintos con nueve puntos y buscan una victoria que les consolide entre los ocho primeros, con acceso directo a octavos. El Barça llega tras golear al Aston Villa (3-0) y remontar al Villarreal (3-2) en Liga, aunque tendrá que afrontar el encuentro sin Lamine Yamal, baja por molestias en el tobillo derecho. Raphinha, con seis goles en esta Champions, será una de las principales amenazas ofensivas.

Enfrente estará un Sabah que debuta en la máxima competición europea y ocupa la trigésimo primera posición con solo tres puntos, fruto de una victoria y tres derrotas. El conjunto azerbaiyano, dirigido por Valdas Dambrauskas, viene de caer ante el Viking (4-1), pero confía en su fortaleza como local, donde ya derrotó al Slavia de Praga (2-0). El partido se disputará en el Estadio Olímpico de Bakú, con capacidad para cerca de 70.000 espectadores, en un escenario inédito para el Barça, que buscará mantener su eficacia goleadora y mejorar su solidez defensiva a domicilio, después de encajar goles en sus últimas doce salidas en esta fase de la competición.