Liga de Campeones
Sabah Bakú - FC Barcelona de Champions League, alineaciones en directo: Raphinha también descansa
El Barça visita por primera vez Azerbaiyán para medirse al Sabah Bakú, con el objetivo de afianzarse entre los ocho primeros de la Champions. Los de Flick buscarán la victoria sin Lamine Yamal.
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El FC Barcelona visita este miércoles (18:45 horas) al Sabah Bakú en la quinta jornada de la Champions League, en un duelo histórico que supone el desplazamiento más largo de su historia europea: 3.970 kilómetros hasta Azerbaiyán. Los de Hansi Flick son quintos con nueve puntos y buscan una victoria que les consolide entre los ocho primeros, con acceso directo a octavos. El Barça llega tras golear al Aston Villa (3-0) y remontar al Villarreal (3-2) en Liga, aunque tendrá que afrontar el encuentro sin Lamine Yamal, baja por molestias en el tobillo derecho. Raphinha, con seis goles en esta Champions, será una de las principales amenazas ofensivas.
Enfrente estará un Sabah que debuta en la máxima competición europea y ocupa la trigésimo primera posición con solo tres puntos, fruto de una victoria y tres derrotas. El conjunto azerbaiyano, dirigido por Valdas Dambrauskas, viene de caer ante el Viking (4-1), pero confía en su fortaleza como local, donde ya derrotó al Slavia de Praga (2-0). El partido se disputará en el Estadio Olímpico de Bakú, con capacidad para cerca de 70.000 espectadores, en un escenario inédito para el Barça, que buscará mantener su eficacia goleadora y mejorar su solidez defensiva a domicilio, después de encajar goles en sus últimas doce salidas en esta fase de la competición.
El Estadio Olímpico de Bakú, escenario de una cita histórica
Aunque habitualmente juega sus partidos de liga en el Bank Respublika Arena, con capacidad para unos 9.000 espectadores, el Sabah disputa sus encuentros de Champions en el Estadio Olímpico de Bakú. El recinto, el más grande de Azerbaiyán, cuenta con cerca de 70.000 localidades y fue una de las sedes de la Eurocopa de 2021, en la que acogió cuatro partidos. Un escenario de grandes dimensiones para el primer enfrentamiento entre ambos clubes.
El Sabah convierte su estadio en un fortín europeo
Los números del equipo azerbaiyano como local invitan a no confiarse. En sus trece encuentros europeos disputados en casa, el Sabah ha conseguido ocho victorias y cinco derrotas, sin registrar ningún empate. Además, nunca ha terminado sin goles ninguno de sus 26 compromisos en competiciones de la UEFA. Un historial que refleja su tendencia a disputar partidos abiertos y su capacidad para generar peligro ante su afición.
El Sabah, un debutante que ya sabe ganar en Champions
El conjunto azerbaiyano ocupa la trigésimo primera posición con tres puntos, fruto de una victoria y tres derrotas. El equipo de Valdas Dambrauskas disputa su primera Champions y apenas su cuarta temporada en competiciones europeas desde su debut continental en 2023-24. Aunque llega tras perder por 4-1 ante el Viking, ya ha demostrado que puede competir en casa, donde derrotó al Slavia de Praga por 2-0 en esta misma fase de liga.
Anthony Gordon vuelve a Azerbaiyán tras marcar cuatro goles
El extremo inglés será otro de los grandes protagonistas del encuentro. Gordon es el único futbolista de la actual plantilla azulgrana que cuenta con experiencia reciente jugando en Azerbaiyán, donde la pasada temporada firmó cuatro goles en la primera mitad de un encuentro con el Newcastle frente al Karabakh. Ahora vuelve a Bakú con el Barça y con la oportunidad de asumir mayor protagonismo ante la ausencia de Lamine Yamal.
La defensa a domicilio, la gran asignatura pendiente
Pese a su extraordinario rendimiento ofensivo, el Barcelona sigue mostrando dificultades para mantener su portería a cero lejos del Camp Nou. Los azulgranas han encajado al menos un gol en sus últimas doce salidas correspondientes a la fase de grupos o fase de liga de la Champions. Un registro que Flick quiere corregir en Bakú para evitar complicaciones ante un Sabah que ha demostrado ser peligroso cuando juega como local.
El Barça presume de pegada: 14 goles en cuatro partidos
El conjunto de Flick es uno de los equipos más productivos de esta Champions, con catorce tantos en las primeras cuatro jornadas. Los azulgranas presentan además una posesión media del 62 % y una precisión en el pase del 91,75 %. Su tendencia ofensiva también se refleja en los últimos 22 partidos de fase de grupos o fase de liga, en los que siempre se han marcado al menos tres goles, con una media de 4,77 por encuentro.
Koundé, Balde, Gavi y Gabriel Jesús, novedades
La presencia de salida de Jules Koundé, Alejandro Balde, Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Gabriel Jesus son las novedades en el once que presenta Hansi Flick para medirse al Sabah azerí en la quinta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones.
Koundé ha entrado por Eric; Balde por Cancelo, Gavi por Bernal y Gabriel Jesus por Raphinha. Adeyemi jugará en la posición de Lamine Yamal, mientras que Gordon, que no jugó de salida ante el Villarreal, vuelve al equipo inicial.
Flick advierte del peligro de un Sabah valiente con el balón
El entrenador del Barcelona ha destacado la propuesta futbolística del conjunto azerbaiyano, al que considera un equipo atrevido en la salida de balón y con calidad suficiente para competir en LaLiga. Flick no quiere que sus jugadores se confíen ante un rival que debuta en la máxima competición europea y que tendrá el respaldo de su afición. La intención del técnico es mantener el nivel competitivo pese a las posibles rotaciones y las numerosas bajas.
ALINEACIÓN OFICIAL DEL SABAH HOY ANTE EL BARÇA
Sale Valdas Dambrauskas con: Pokatilov; Zedadka, Almeida, Solvet, Puchacz; Lepinjica, Rakhmonaliev; Du Queiroz, Severina, Nwachukwu; Aliyev.
ALINEACIÓN OFICIAL DEL BARCELONA HOY ANTE EL SABAH
¡Ya tenemos el 11 de Flick en Bakú! El Barça sale en la Champions League con: Joan García; Koundé, De Jong, Gerard Martín, Balde; Pedri, Gavi, Fermín; Adeyemi, Gordon y Gabriel Jesús.
Rodri, Christensen y Espart completan las bajas del Barça
Además de Lamine Yamal, Flick tampoco puede contar con Andreas Christensen, que sufre una lesión muscular, ni con Rodri Hernández, afectado por problemas en el bíceps femoral. Xavi Espart también se ha quedado fuera de la convocatoria por molestias en el tobillo. Cuatro ausencias que condicionan las alternativas del entrenador alemán y que podrían obligarle a introducir modificaciones en varias posiciones del once.
Lamine Yamal se pierde el partido por molestias en el tobillo
La principal ausencia azulgrana será Lamine Yamal, que no ha viajado a Azerbaiyán por unas leves molestias en el tobillo derecho tras disputar los noventa minutos ante el Villarreal. El cuerpo técnico ha decidido no arriesgar con el extremo para intentar recuperarlo de cara al próximo compromiso liguero frente al Deportivo. Lamine tendrá que esperar para intentar alcanzar un nuevo récord en Champions: está a un solo gol de convertirse en el jugador más joven en llegar a los quince tantos en la competición.
Una remontada agónica ante el Villarreal antes de viajar a Bakú
El Barcelona llega después de protagonizar una espectacular reacción frente al Villarreal en LaLiga. Los azulgranas consiguieron remontar el encuentro para imponerse por 3-2 gracias a tres goles en apenas diez minutos durante la segunda mitad. Un triunfo que reforzó la confianza del equipo, pero que también dejó un importante desgaste físico y algunas molestias entre los futbolistas de Flick.
El Barça, quinto clasificado y con el 'top 8' a tiro
El conjunto de Hansi Flick ocupa la quinta posición de la clasificación con nueve puntos, después de sumar tres victorias y una derrota en sus primeros cuatro encuentros. Su único tropiezo llegó frente al PSG en París (4-2), mientras que en la última jornada europea se impuso con autoridad al Aston Villa (3-0). Una nueva victoria en Azerbaiyán permitiría alcanzar los doce puntos y dar otro paso importante hacia la clasificación directa para octavos.
Casi 4.000 kilómetros para batir un récord de desplazamiento
La expedición azulgrana ha recorrido 3.970 kilómetros para llegar a Bakú, completando el viaje más largo de su historia en competiciones europeas. Hasta ahora, el récord lo tenían las visitas al Rubin Kazán en 2009 y 2010, cuando los catalanes tuvieron que desplazarse 3.725 kilómetros hasta la ciudad rusa. Un viaje especialmente exigente en plena acumulación de partidos de Liga y Champions.
Un enfrentamiento inédito en la historia del Barcelona
El duelo ante el Sabah supondrá un estreno histórico para el conjunto azulgrana, que nunca se había enfrentado a un equipo de Azerbaiyán en competición oficial. El país caucásico se suma así a la lista de territorios visitados por el Barça en Europa, donde también ha tenido enfrentamientos únicos contra representantes como el Sliema Wanderers de Malta o el desaparecido Aris Bonnewag de Luxemburgo.
El Barça busca acercarse a octavos en su viaje más largo por Europa
¡The Chaaaampiooooooons! El FC Barcelona visita este miércoles (18:45 horas) al Sabah Bakú en el Estadio Olímpico de la capital de Azerbaiyán, en la quinta jornada de la fase de liga de la Champions. Los de Hansi Flick buscan una victoria que les permita consolidarse entre los ocho primeros clasificados y acercarse al pase directo a octavos. Enfrente estará un equipo debutante en la competición que intentará aprovechar el factor campo para sorprender al campeón de España. ¡Sigue con nosotros esta tarde el Sabah vs Barça de Liga de Campeones!
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