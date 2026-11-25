Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat catalán y líder de Junts, ha anunciado que volverá a España el 12 de diciembre, después de que el Tribunal Supremo le aplicase la ley de amnistía y archivase la causa que había abierta contra él por el 'procés'.

El expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, anunció este miércoles que regresará a España el 12 de diciembre, tras más de nueve años fuera del país para eludir a la Justicia a causa del referéndum ilegal que convocó y la posterior declaración unilateral de independencia. Dijo que vuelve sin "renunciar a nada" y destacó que tras la amnistía "la política regresa a la política".

Puigdemont ha asegurado que "España ha fracasado en su propósito de detenerle". Además, confirmó que esa semana, después del 12, estará en el pleno del Parlament que se celebrará esos días. Cabe recordar que el 27 de octubre del 2017 el Parlament aprobó la declaración unilateral de independencia de Cataluña y el Gobierno de Mariano Rajoy respondió cesando al Ejecutivo catalán y disolviendo esta Cámara. Tres días después, Puigdemont decidió huir a Bélgica, donde ha vivido estos años.

Carles Puigdemont elogia el papel de sus abogados

Ha querido elogiar el papel de sus abogados y de los tribunales europeos, así como de la UE: "Gracias a ello hemos podido derrotar a España y a la ultraderecha". Al mismo tiempo, Puigdemont aseguró que no huyó "de nada", sino "para defender" sus principios. En ese punto, la ley de amnistía no la querían "ni el PP, ni Vox, ni el PSOE" y señaló a Pedro Sánchez por decir que estaba en contra de ese 'perdón' sobre los independentistas.

Esa amnistía fue "una condición innegociable", en cambio, hace tres años para que Junts diera sus votos al propio Sánchez tras las generales de noviembre de 2023. "Necesitaban mantenerse en el poder y acordaron lo que se comprometieron a no hacer nunca", sentenció.

Ataques a PP, Vox y PSOE

El 'expresident' ha tenido palabras para los líderes políticos de los principales partidos de España. "El PP lidera la ofensiva contra el independentismo, Vox intenta frenar la amnistía y el PSOE dice que todos tienen responsabilidad", ha explicado.

"Saben que esta batalla la han perdido, y por eso volveré a casa y lo haré con dignidad". A su regreso, abrirá también un proceso desde el 17 de diciembre, con "un acto abierto", para, dijo, renfocar la estrategia independentista. Eso sí, no dio detalles sobre lo que viene ahora en su carrera política, aunque reiteró su "compromiso con la independencia de Cataluña".

Por otro lado, confirmó que ya está cerrado el despliegue de seguridad para su vuelta, en coordinación con las autoridades autonómicas y también nacionales, toda vez que ha quedado aplicada la amnistía. En ese mismo mensaje, Puigdemont aseguró que se mantiene dispuesto a reunirse a su regreso con el actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa, con quien ya se vio hace meses precisamente en Bruselas.

El papel de Junts

El expresidente catalán, en su mensaje, no entró a valorar el papel que pueda tener Junts después de las elecciones porque "ahora no es el momento" porque "todos están en campaña electoral", sin entrar a valorar el rol de Sánchez o de Feijóo llegado el caso. Y quiso terminar con otra frase: "La maleta de vuelta después de nueve años estará más llena, y llena de lecciones" y ahora, remarca, tiene "mucha esperanza en un país resiliente" porque "España no ha escatimado en recursos para alcanzar un objetivo que no han conseguido".