Senegal vuelve a ser oficialmente campeona de la Copa África de Naciones 2026: el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha dado este martes la razón a la selección senegalesa y ha anulado la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de otorgar el título a Marruecos por 3-0 después de los incidentes ocurridos durante la final del pasado 18 de enero en Rabat.

El organismo ha considerado que el árbitro actuó conforme a las Reglas de Juego al permitir que el encuentro se reanudara tras el abandono temporal del terreno de juego por parte de varios futbolistas de Senegal.

La resolución, adoptada por unanimidad después de la audiencia celebrada el 8 de octubre en Lausana (Suiza), confirma el resultado deportivo de aquella final, en la que Senegal se impuso por 0-1 en la prórroga gracias a un gol de Pape Gueye. El TAS estima así el recurso presentado por la federación senegalesa contra la decisión del Comité de Apelación de la CAF, que en marzo había anulado su victoria y proclamado campeón a Marruecos.

¿Por qué la CAF declaró campeón a Marruecos?

La polémica se originó durante el tiempo añadido de la final disputada en Rabat. El árbitro señaló un penalti a favor de Marruecos y la mayoría de los jugadores de Senegal abandonaron el terreno de juego como protesta por la decisión arbitral. El único que permaneció sobre el césped fue el capitán, Sadio Mané.

Después de varios minutos de interrupción, los futbolistas senegaleses regresaron al campo y el encuentro pudo reanudarse. Brahim Díaz, jugador del Real Madrid, falló el penalti que podría haber adelantado a Marruecos y el partido terminó llegando a la prórroga, donde Pape Gueye marcó el gol que dio la victoria a Senegal.

Sin embargo, la federación marroquí presentó una reclamación al considerar que el abandono temporal del terreno de juego debía haber provocado la derrota administrativa de Senegal. Si bien el Comité de Disciplina de la CAF desestimó inicialmente el recurso, el Comité de Apelación lo aceptó el 17 de marzo y declaró vencedor a Marruecos por 3-0.

El árbitro actuó conforme a las Reglas de Juego

El principal argumento de la resolución del TAS se centra en la autoridad del árbitro para decidir si un encuentro debe suspenderse definitivamente o puede reanudarse después de una interrupción.

El panel arbitral, presidido por el francés Gérald Simon e integrado también por el italiano Luigi Fumagalli y el alemán Ulrich Haas, ha determinado que el colegiado Jean-Jacques Ngambo Ndala tenía la potestad de continuar el partido una vez que ambos equipos regresaron al terreno de juego y manifestaron su disposición a seguir compitiendo.

"Dado que los artículos 82 y 84 del Reglamento de la CAN tienen como única finalidad determinar el resultado de un partido cuando la conducta de un equipo lleva al árbitro a suspenderlo definitivamente, no resultan aplicables en este caso. En conclusión, la Formación Arbitral considera que, al reanudar el encuentro, el árbitro no incurrió en ningún error de derecho", ha explicado el TAS.

El tribunal también ha reconocido que el colegiado tuvo que tomar su decisión en un ambiente de extrema tensión, pero considera que esas circunstancias no permiten calificar su actuación de arbitraria. "Por el contrario, el criterio del árbitro no pareció verse afectado por factores externos al juego", ha señalado.

Marruecos pedía una derrota por abandono

Durante el procedimiento, la Federación Senegalesa de Fútbol sostuvo que la decisión del árbitro de reanudar el encuentro y permitir que concluyera con un resultado deportivo no podía ser revisada posteriormente por los órganos disciplinarios de la CAF.

Marruecos, por el contrario, defendió que la retirada temporal de los futbolistas senegaleses constituía una infracción de los artículos 82 y 84 del Reglamento de la Copa África, por lo que el árbitro debería haber dado por terminado el encuentro y decretado la derrota de Senegal.

El TAS ha respaldado la interpretación senegalesa al considerar que dichos artículos únicamente resultan aplicables cuando el comportamiento de un equipo provoca la suspensión definitiva del partido. Como el encuentro se reanudó y concluyó sobre el terreno de juego, no correspondía modificar su resultado mediante una derrota administrativa.

Las sanciones disciplinarias se mantienen

La resolución también distingue entre el resultado deportivo de la final y las posibles responsabilidades disciplinarias derivadas de los incidentes. El tribunal ha recordado que la Federación Senegalesa, su seleccionador, Pape Thiaw, y determinados futbolistas ya fueron sancionados por la CAF mediante procedimientos disciplinarios independientes.

Por tanto, la decisión de devolver el título a Senegal no implica que el comportamiento de sus jugadores durante la interrupción quedara exento de consecuencias disciplinarias, sino que estas no justificaban modificar el resultado final del encuentro.

El TAS ha confirmado que los fundamentos completos de su resolución han sido notificados a las partes y que se harán públicos salvo que estas soliciten su confidencialidad. El procedimiento siguió los plazos ordinarios después de que Senegal presentara su recurso el 25 de marzo, ya que las partes no acordaron tramitarlo por la vía de urgencia.