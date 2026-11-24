Liga de Campeones
Real Madrid - PSV en directo: Partido de fase liga de la Champions League | Resumen, resultado y goles
El Real Madrid recibe al PSV en el Bernabéu con el objetivo de sumar su quinta victoria en Champions, acercarse a los octavos y encadenar diez triunfos consecutivos por primera vez desde 2021.
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El Real Madrid recibe este martes al PSV Eindhoven en el Santiago Bernabéu, en la quinta jornada de la Champions League, con el objetivo de mantener su pleno de victorias y seguir la estela del PSG en la lucha por el liderato. Los de José Mourinho son segundos con 12 puntos de 12 posibles y podrían dejar prácticamente encarrilada su clasificación directa para octavos de final con un nuevo triunfo. Además, los blancos buscan su décima victoria consecutiva, una racha que no alcanzan desde 2021, después de encadenar nueve triunfos entre Liga y Champions, el último ante el Celta (2-1) con remontada incluida.
Enfrente estará un PSV que ofrece dos caras muy diferentes esta temporada. El conjunto de Peter Bosz lidera la Eredivisie y atraviesa un gran momento ofensivo, con 16 goles en sus últimos tres partidos ligueros, pero en Europa ocupa la vigésimocuarta posición con apenas cuatro puntos, al límite de los puestos de acceso al playoff. Los neerlandeses llegan tras perder ante el Brujas (1-2) y necesitan puntuar en el Bernabéu para mantener sus opciones de clasificación. El precedente histórico favorece al Real Madrid, que solo ha perdido uno de sus ocho enfrentamientos anteriores contra el PSV y nunca ha caído como local.
ALINEACIÓN OFICIAL DEL REAL MADRID HOY CONTRA EL PSV EN CHAMPIONS
¡Este es el 11 oficial de los blancos esta noche en el Bernabéu! Sale Mourinho con Courtois; Cucurella, Rudiger, Militao, Valverde; Tchouameni, Bernardo Silva, Güler; Vinícius, Diomande y Mbappé.
Mourinho persigue una racha que el Madrid no alcanza desde 2021
Los blancos acumulan nueve victorias consecutivas desde el pasado 10 de octubre, seis en LaLiga y tres en Champions. Si derrotan al PSV, igualarán los diez triunfos seguidos que el Real Madrid encadenó entre octubre y diciembre de 2021, cuando Carlo Ancelotti ocupaba el banquillo. Una racha que confirma el buen momento del equipo y que tuvo su último capítulo este sábado, con una sufrida remontada ante el Celta.
El 'top 8', cada vez más cerca para los blancos
El Real Madrid tiene una oportunidad importante para acercarse a uno de sus principales objetivos europeos: terminar entre los ocho primeros y evitar la ronda de 'playoffs'. En las dos últimas temporadas, el corte para acceder directamente a octavos estuvo en los 16 puntos, por lo que un triunfo ante el PSV dejaría a los madridistas a solo uno de esa referencia. Además, permitiría afrontar con mayor tranquilidad la exigente visita al Arsenal en Londres de la próxima jornada.
El Madrid, segundo con 12 puntos de 12 posibles
El equipo de José Mourinho ocupa la segunda posición de la clasificación con cuatro victorias en cuatro jornadas y una diferencia de goles de +6. Solo le supera el PSG, que también ha ganado todos sus encuentros, pero presenta un balance goleador de +15. Una victoria ante el PSV permitiría al conjunto blanco alcanzar los 15 puntos y dejar prácticamente encarrilada su clasificación directa para los octavos de final.
El Real Madrid busca mantener su pleno europeo ante el PSV
¡The Chaaaaaampioooooooons! El Real Madrid recibe este martes (21:00 horas) al PSV Eindhoven en el Santiago Bernabéu, en la quinta jornada de la fase de liga de la Champions 2026-27. Los blancos quieren prolongar su pleno de victorias y mantener el pulso con el Paris Saint-Germain por el liderato. Enfrente estará un PSV que domina la liga neerlandesa, pero que necesita sumar puntos en Europa para no complicar su clasificación. ¡Sigue la última hora del Real Madrid vs PSV con nosotros!
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