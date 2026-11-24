El Real Madrid recibe este martes al PSV Eindhoven en el Santiago Bernabéu, en la quinta jornada de la Champions League, con el objetivo de mantener su pleno de victorias y seguir la estela del PSG en la lucha por el liderato. Los de José Mourinho son segundos con 12 puntos de 12 posibles y podrían dejar prácticamente encarrilada su clasificación directa para octavos de final con un nuevo triunfo. Además, los blancos buscan su décima victoria consecutiva, una racha que no alcanzan desde 2021, después de encadenar nueve triunfos entre Liga y Champions, el último ante el Celta (2-1) con remontada incluida.

Enfrente estará un PSV que ofrece dos caras muy diferentes esta temporada. El conjunto de Peter Bosz lidera la Eredivisie y atraviesa un gran momento ofensivo, con 16 goles en sus últimos tres partidos ligueros, pero en Europa ocupa la vigésimocuarta posición con apenas cuatro puntos, al límite de los puestos de acceso al playoff. Los neerlandeses llegan tras perder ante el Brujas (1-2) y necesitan puntuar en el Bernabéu para mantener sus opciones de clasificación. El precedente histórico favorece al Real Madrid, que solo ha perdido uno de sus ocho enfrentamientos anteriores contra el PSV y nunca ha caído como local.