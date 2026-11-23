La histórica victoria de Carlos Alcaraz en la final de la Copa de Maestros le ha dado al murciano una doble alegría, además de un título que llevaba buscando "mucho tiempo", el tenista de 23 años se ha llevado un gran montante económico como campeón invicto del torneo.

Carlitos, al igual que Jannik Sinner en la edición del año pasado, se ha llevado el trofeo de las ATP Finals y lo ha hecho sin perder un solo partido, es más, solo cedió un set y fue ante Ben Shelton en las semifinales. Teniendo en cuenta que en las ATP Finals dan dinero por cada victoria, además de por ir avanzando rondas, el premio es mayor en función de las victorias y derrotas a lo largo del torneo.

Ha ganado casi 5 millones de euros

Alcaraz ha ganado en estas ATP Finals un total de 4.712.590,85 millones de euros, el máximo que se podía haber llevado. Este es el desglose:

Dinero por participar: 308.036,30 euros

Victoria en la fase de grupos: 369.096,75 euros

Victoria en semifinales: 1.099.088,10 euros

Victoria en la final: Victoria en la final 2.198.176,20 euros

Total que se lleva el campeón invicto: 4.712.590,85 euros

Jodar gana 308.000 dólares sin haber ganado un partido

Por ejemplo, en el caso de Rafa Jódar y Cobolli, los únicos que no han ganado ninguno de los tres partidos en fase de grupos, aun así se han llevado más de 308.000 euros por participar. En el caso de los tenistas que han acudido a Turín como suplentes y que directamente no han disputado ningún partido, también se han llevado 156.000 dólares solo por estar ahí. Estas ATP Finals han supuesto además el debut de hasta cuatro jugadores: Flavio Cobolli, Arthur Fils, Frances Tiafoe y Rafael Jódar. Las bajas de Sinner, Djokovic y compañía han ayudado a que estos tenistas pudieran tener una oportunidad soñada.