Tras conquistar las ATP Finals en Turín, Carlos Alcaraz ya está en Bolonia para poner su granito de arena y ayudar a España a ganar la Copa Davis, cuyas finales se disputan del 24 al 29 de noviembre. El equipo español, capitaneado por David Ferrer y formado por Carlos Alcaraz, Daniel Mérida, Pedro Martínez, Marcel Granollers y Rafa Jódar, alzó su última Ensaladera en 2019 y el año pasado disputó la final pero cedió ante Italia.

La competición arranca este mismo martes con la eliminatoria de cuartos de final entre Chequia y Canadá. El miércoles 25 de noviembre será el turno de Italia, actual campeona, que se mide a Corea del Sur. España jugará su eliminatoria de cuartos de final el jueves 26 de noviembre (17:00 horas) ante Austria, ese mismo día se disputará el otro cuarto de final entre Gran Bretaña y Alemania (10:00 horas).

El viernes 27 de noviembre se jugará la primera semifinal (16:00 horas) entre los do ganadores de las eliminatorias Italia vs Corea del Sur y Chequia vs Canadá.

Si España logra derrotar a Austria el jueves, los de David Ferrer jugarán las semifinales el sábado 28 de noviembre (12:00 horas) ante el ganador del Gran Bretaña vs Alemania, es decir, podría haber duelo entre Alcaraz y Zverev, lo que sería la reedición de la final de las ATP Finals del pasado domingo en Turín.

La gran final de la Copa Davis se jugará el domingo 29 de noviembre a las 15:00 horas. Todos los partidos se jugaran en el SuperTennis Arena del BolognaFiere

Calendiario Finales Copa Davis 2026

Cuartos de final

Chequia vs Canadá / Martes 24 noviembre a las 16:00 horas

Italia vs Corea del Sur / Miércoles 25 noviembre a las 16:00 horas

Gran Bretaña vs Alemania / Jueves 26 noviembre a las 10:00 horas

Austria vs España / Jueves 26 noviembre a las 17:00 horas

Semifinales

Italia o Corea del Sur vs Chequia o Canadá / Viernes 27 noviembre a las 16:00 horas

Gran Bretaña o Alemania vs. Austria o España / Sábado 28 noviembre a las 12:00 horas

Final

Domingo 29 noviembre a las 12:00 horas

Formato de la Copa Davis 2026

Ocho países compiten del 24 al 29 de noviembre en Bolonia en las Finales de la Copa Davis, con un formato de eliminatorias de cuarto de final, semifinales y final. Cada eliminatoria se disputa al mejor de tres partidos (dos individuales y un dobles). Es decir, para lograr superar una eliminatoria hay que sumar dos puntos.

Primeros se disputan los dos partidos individuales y, en caso de empate, la eliminatoria se resuelve en el dobles. Todos los partidos se juegan al mejor de tres sets.

El país que logre coronarse campeón de la Copa Davis en Bolonia deberá superar tres eliminatorias: cuartos, semifinales y final.

Equipos de la Copa Davis

Alemania: Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann, Kevin Krawietz y Tim Puetz.

Austria: Jurij Rodionov, Lukas Neumayer, Joel Schwaerzler, Neil Oberleitner y Lucas Miedler.

Canadá: Felix Auger-Aliassime, Liam Draxl, Alexis Galarneau, Duncan Chan y Keegan Rice.

Chequia: Jiri Lehecka, Jakub Mensik, Tomas Machac, Patrik Rikl y Adam Pavlasek.

Corea del Sur: Soonwoo Kwon, Hyeon Chung, Seongchan Hong, Uisung Park y Jisung Nam.

España: Carlos Alcaraz, Rafael Jódar, Daniel Mérida, Pedro Martínez y Marcel Granollers.

Gran Bretaña: Arthur Fery, Cameron Norrie, Toby Samuel, Henry Patten y Neal Skupski.

Italia: Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini y Andrea Vavassori.

Palmarés de la Copa Davis

Italia es la actual campeona de la Copa Davis, habiendo alzado la Ensaladera en los tres últimos año (2023, 2024 y 2025).

España ha ganado en seis ocasiones la Copa Davis (2000, 2004, 2008, 2009, 2011 y 2019), la última vez en 20219 en la final jugada en Madrid.

Estados Unidos domina el palmarés de la Copa Davis, con 32 títulos, seguido por Australia (28 títulos), Francia (10) y Gran Bretaña (10).