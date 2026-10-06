Novak Djokovic conquista en Pekín el título 102 de su carrera

Un eterno Novak Djokovic conquistó este martes su séptimo título del ATP500 de China (2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2026) tras superar en la final al australiano Alex de Miñaur (7-6(3), 0-1 y retirada). Se trata del séptimo título del Abierto de China para el tenista serbio, el número 102 de su increíble carrera. A sus 39 años, Nole sumó un nuevo entorchado tras una hora y 14 minutos de pelea en la central Diamond de Pekín, donde el de Belgrado no conoce la derrota: 34 triunfos sin fallo.

La final duró lo que aguantó la pierna izquierda de Alex de Miñaur. El primer set fue una batalla sin cuartel, resuelta a favor de Djokovic en el tie-break. El australiano, tras ceder el primer set, se marchó al vestuario para ser atendido y, pese a que conservó su primer servicio del segundo set, se acabó retirando.

Primer título del año para Nole y en la pelea por estar en Turín

Djokovic logra su primer título del año y suma ya 102 en su carrera, solo por detrás del suizo Roger Federer (103) y del estadounidense Jimmy Connors (109). Con este nuevo título, Nole asciende al octavo puesto de la ATP, en posición de poder diputar las Nitto ATP Finals de Turín.

El tenista serbio, campeón de 24 grand slam, ha firmado una semana de ensueño en Pekín, batiendo a Zverev, Medvedev y De Miñaur para hacerse con el título en la capital china, once años después de su última participación.

"No quería terminar así", se lamentó De Miñaur durante la entrega de trofeos, en la que pidió disculpas a los aficionados.

Djokovic deseó a su rival una pronta recuperación y destacó el valor de la conquista tras una temporada complicada por problemas físicos y de salud, al afirmar que "este trofeo significa mucho, mucho más que un trofeo o un torneo para todos nosotros".