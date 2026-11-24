Jannik Sinner, número 2 de la ATP y campeón de cinco grand slam, ha sido operado este martes de su rodilla derecha en Finlandia y estará un mínimo de tres meses fuera de las pistas, por lo que no jugará el Open de Australia, primer grand slam de 2027 y que se disputará en Melbourne entre el 10 y el 31 de enero.

La operación ha sido realizada por el cirujano finlandés Lasse Lempainen y se desarrolló según lo previsto, tal y como adelantaron medios locales, que apuntan a un periodo de recuperación de aproximadamente tres meses. Jannik Sinner jugó su último partido el pasado 12 de julio, fue la final de Wimbledon y el día que alzó el quinto major de su carrera. Desde aquel día, el de San Cándido ha permanecido de baja por una dolencia en su rodilla derecha que no ha evolucionado positivamente pese a estar varios meses de baja.

Sinner ya había anunciado el pasado 6 de octubre que no iba a jugar más en 2026 y que su objetivo era recuperarse para estar listo de cara al Open de Australia. "Hola a todos. Quería darles una pequeña actualización: los médicos y yo hemos decidido que necesito someterme a un tratamiento para mi rodilla, lo que significa que la temporada 2026 ha terminado oficialmente para mí", informaba el de San Cándido el pasado 6 de octubre.

¿En qué ha consistido la operación a la que se ha sometido Sinner?

El procedimiento al que se ha sometido Jannik Sinner este marte en Finlandia consistió en un alargamiento de la cintilla iliotibial, la estructura tendinosa que recorre la parte externa del muslo hasta la rodilla. El tenista, de 25 años, arrastra una tendinopatía en la parte externa de la rodilla derecha, conocida como síndrome de la cintilla iliotibial, una lesión por sobrecarga que puede afectar a deportistas sometidos a movimientos repetitivos, cambios de dirección y frenadas de alta intensidad, como ocurre en el tenis.

Lempainen, especialista en lesiones musculares y tendinosas de deportistas de élite, había examinado al italiano durante el pasado fin de semana en Milán. Tras esa consulta, Sinner y su equipo decidieron recurrir finalmente a la cirugía, después de varias semanas de tratamientos y consultas con distintos especialistas para intentar evitar el quirófano.

El italiano había señalado el Abierto de Australia como objetivo para su regreso a la competición, pero los plazos de recuperación previstos alejan ahora esa posibilidad. El jugador ha ganado en dos ocasiones el torneo australiano, en 2024 y 2025.

Los problemas en la rodilla derecha han provocado que Jannik Sinner se pierda los torneos de Montreal, Cincinnati, US Open, Pekín, Shanghái, Vienna, París y las ATP Finals. El regreso del italiano dependerá ahora de la evolución de la rehabilitación, aunque las estimaciones iniciales sitúan su posible vuelta a la competición en torno a la temporada de tierra batida, en primavera.