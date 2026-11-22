ATP Finals
Alcaraz desactiva los cañonazos de Zverev y se convierte en maestro del tenis (6-2 y 7-6)
El murciano sucede a Corretja 28 años después y ya es maestro a los 23 años tras un recital de tenis ante el número 1. Zverev, que llegó a la final sin ceder sets ni saques, perdió cuatro veces su servicio. Ahora, de Turín a Bolonia para jugar las finales de la Davis.
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Manolo Orantes, Alex Corretja... y 28 años después, Carlos Alcaraz Garfia. Casi tres décadas y cinco finales españolas -dos de ellas de Rafa Nadal- han pasado para que un tenista español vuelva a coronarse como maestro. Lo ha hecho un elegido al que cualquier récord se le queda pequeño, como los rivales. Este domingo dominó, desesperó y neutralizó las 'bombas' de Alexander Zverev y sus 198 centímetros en una final donde refrendó que ya es todo un jugadorazo en pistas indoor (tres títulos y 15 victorias consecutivas en el último mes)
Zverev, que se había metido en la final sin ceder sets, saques y apenas cinco bolas de break, solo pudo ganar ocho juegos y vio como Carlos le rompía el servicio hasta en cuatro ocasiones. El semblante del número 1 lo decía todo, no le entraban los primeros, Carlos le restaba todo y por no hacer no hizo casi ni aces, solo cuatro cuando promediaba casi 13 este torneo. Y mientras tanto Alcaraz canturreaba en el banco.
Tras llevarse el primer parcial con un contundente 6-2 que se 'alargó' a los 50 minutos, el número 1 del mundo atisbó una reacción que casi nos lleva al tercero. Hasta tres bolas de set tuvo el de Hamburgo en el tie-break (6-3), pero pese a su mejora en el saque, el día, los focos y la grandeza hoy eran de su rival, que le dio la vuelta a la tortilla (del 3-6 al 9-7) para hacerse todo un maestro con 23 añitos.
Cuarto tenista en ganar ATP Finals y todos los Grand Slams
Hasta hoy solo lo habían conseguido dos españoles en toda la historia (Orantes en 1976 y Corretja en 1998), un torneo que ni el mismísimo Rafa Nadal pudo ganar tras perder dos finales (2010 y 2013). En el caso del balear, entre su tipo de juego y las lesiones la pista indoor nunca fue una buena superficie. Más bien fue la peor porque solo ganó dos títulos (Copa Davis 2004 y Masters de Madrid 2005)
Los récords y las rachas están para romperlas, ha dicho el murciano en varias ocasiones. El de El Palmar se ha convertido este domingo en el cuarto tenista masculino de la historia que gana los cuatro Grand Slams (fue el más joven en completar los cuatro) y el torneo de maestros (Djokovic, Federer y Agassi). Elegido entre los elegidos.
Canadá, Shanghái, oro olímpico y Copa Davis para 'pasarse' el tenis
Lógicamente, el murciano es el más joven de siempre en ganar ATP Finals y los cuatro majors, y lo que es más alucinante todavía, solo le queda ganar el oro olímpico, el Masters de Canadá, Shanghái y la Copa Davis para completar los títulos más grandes de este deporte. Algo de lo que solo puede presumir Novak Djokovic, que lo hizo con 38. Lo de la Davis tiene 'fácil' solución...
¡¡¡HISTÓRICO CARLOS ALCARAZ!!!
¡E-S-P-E-C-T-A-C-U-L-A-R! ¡Carlos Alcaraz levanta tres bolas de set (3-6) y se convierte en CAMPEÓN DE LAS ATP FINALS 2026!
¡Carlos Alcaraz Garfia ya es maestro con 23 años! Señoras y señores, el murciano es el tercer español de la historia que gana el torneo de maestros tras Orantes en 1976 y Corretja en 1998. ¡28 años después tenemos un campeón español! Cayó en la final del año pasado ante Sinner y esta vez, ante el número 1 del mundo, ha ofrecido una exhibición y una lección de tenis en el Inalpi Arena para convertirse, además, en el tercer tenista masculino en ganar los cuatro Grand Slams y las ATP Finals (Federer, Djokovic y Agassi)
AUTÉNTICA BARBARIDAD DE JUGADOR.
¡Gracias por haber estado ahí en un día LEGENDARIO para el deporte español! Y con Carlos nos quedan muchos, pero que muchos más. ¡¡¡¡¡HASTA MAÑANA!!!!!
🇪🇸 ¡¡¡CARLOS ALCARAZ ES CAMPEÓN DE LAS ATP FINALS!!!
¡OTRA BOLA DE PARTIDO Y TORNEO!
Lo de Carlos y las dejadas... le tiene quemado al pobre Zverev. Saca el alemán para seguir vivo en la final.
¡¡¡7-7!!! Perdona bola de partido Alcaraz
¡SALVA LAS TREEEES! 6-6
¡Mete el resto dentro y provoca el error del alemán!
¡Y la segunda! 6-5
¡Ay, ay, ay! Saca Zverev para ganar el segundo set de las ATP Finals 2026.
¡Salva la primera Charlie...! 6-4
¡¡6-3...!!
Pues lo tiene MUY COMPLICADO Alcaraz en este tie-break... Aunque no está todo dicho, tiene dos saques por delante.
¡¡5-3 ZVEREV!!
¡CUATRO PUNTOS SEGUIDOS ZVEREV!
Llegó Zverev a la dejada y termina con una volea a la que responde Carlos con un globo que se va fuera. OJO... dos saques para el de Hamburgo.
¡Falla Carlos! 3-3
Se cayó Sasha tras reaccionar a la dejada fallida de Alcaraz.
Dos seguidos para Sasha... 3-2
Sigue por delante Carlos, que tiene un mini-break todavía a su favor.
¡3-0 Alcaraz!
Comienzo inmejorable. Minibreak a favor y solventando bien sus dos servicios.
¡Qué manera de sacar Alcaraz! NOS VAMOS AL TIE-BREAK
Tras dos aces y un juego cómodo... A LA MUERTE SÚBITA.
¡Juego Zverev! 6-5
Otra oportunidad para que el alemán busque igualar el set. Está teniendo problemas físicos el alemán, que se queja del gesto que hace al sacar. Al parecer tiene una molestia en el tobillo. Pero no podemos confirmarlo.
¡¡Aguanta Alcaraz, 5-5!!
¡DOBLE FALTA ALCARAZ...! 0-30
En serios problemas Carlitos... se le está yendo el set en un pispás.
Zverev 5-4 Alcaraz
¡Mucho ojo! Prácticamente es la primera vez que se pone por delante en un set el tenista de Hamburgo. Y es peligroso por cómo se ha dado. Estaba muerto y ha resucitado... Está a solo un juego de igualar la final de la Copa de Maestros.
¡BREAK DEL NÚMERO 1! 4-4
¡Resucita el alemán! Rompe a Carlos por segunda vez en el torneo y primera en el set para igualar la contienda. 4-4, esto está que arde. Ahora sí.
¡Bola de break Alexander Zverev...!
¡OJO! Ahí está Sasha, 30-30
Puede ser una de las únicas y últimas oportunidades que le queden a Zverev en esta final.
¡JUEGAZO DE ZVEREV!
O más bien puntazo. Increíble ahora el número 1. 4-3 abajo, sigue con break en contra pero sigue muy vivo, o por lo menos todo lo que le deje el murcianito.
¡4-2! A DOS JUEGOS de ser campeón de las ATP Finals
Parece cuestión de tiempo... Pero hay que cerrarlo.
¡Aprieta Zverev! 30-30
¡Se anima Zverev! 2-6, 2-3
No le queda otra. Si no ganaba este juego se acababan todas sus opciones. Mientras hay vida hay esperanza pensara Alexander.
¡¡3-1 ALCARAZ!!
Zverev está completamente fuera, y Carlitos no deja de empujar y animarse. Está a tres juegos de ganar las ATP Finals.
¡BREAK EN BLANCO!
INÉDITO ¡¡Zverev cede su servicio EN BLANCO!!
¡Alcaraz está volando en Turín!
Solventó fácilmente su juego y ahora vuelve a presionar al resto, 0-30.
Zverev se lleva el primer juego del segundo set
Esta vez no falla. El juego más tranquilo para él en lo que llevamos de final.
¡¡¡SET CARLOS ALCARAZ!!! 6-2
¡Inmaculado el de El Palmar! Primer set a la mochila (6-2) tras romperle TRES VECES el saque al número 1 del mundo. Está tan quemado Zverev que se va directo al baño. Señoras y señores, Carlos Alcaraz está a un set de convertirse en maestro.
¡TERCER BREAK DE ALCARAZ!
5-2, tercer break del español, cuarto del partido y saque para que Carlos se adjudique el primer set de la final de la Copa de Maestros.
¡Pues otras dos bolas de rotura para el español!
Y pensábamos que veríamos pocas...
¡SEGUNDO WARNING ZVEREV!
¡Tendrá que sacar con segundo saque! Polémica en Turín... Lo que le faltaba a Zverev.
¡Zverev recupera uno de los dos servicios!
Mal juego de Carlitos al saque y Zverev no perdona para recuperar uno de los dos breaks que ha cedido. No ha dicho la última palabra todavía el número 1 del mundo.
¡¡DOBLE BREAK!! 4-1
¡DE NO CREER! ¡Otro break para el tenista murciano! Es alucinante. No había perdido ningún saque Sasha en este torneo y en tres turnos ya se ha dejado dos por el camino.
¡Otra bola de break para Alcaraz!
Zverev no se lo cree... Se le ha ido por centímetros el remate. OTRA BOLA DE BREAK.
¡Alcaraz confirma el break!
¡Otros 10 minutos de juego! Llevamos ya media hora de final y solo llevamos cuatro juegos, eso sí, tres han sido para Alcaraz. Contrariado el número 1 del mundo.
¡Juego interminable!
Otro deuce... no termina de cerrarlo el tenista de El Palmar. Zverev ve debilidades en el murciano y busca igualar la contienda.
¡Ahora sufre Alcaraz!
¡Oportunidad de devolverle el break para el alemán! 30-40
¡ZVEREV PIERDE SU PRIMER SAQUE DEL TORNEO! 1-2
¡No hay palabras! Lo de Alcaraz es inhumano. Dos veces al resto y ya ha roto el saque de Zverev, algo que no ha hecho nadie este torneo.
¡Tres bolas de break! MÁS OPORTUNIDADES
Carlos también sufre, 1-1
No ha salvado bolas de break pero ha llegado al deuce... Veremos si hay roturas o si la final se decide en uno o más tie-breaks.
¡9 minutos le ha costado!
Dice mucho, y muy bueno de Carlos, que le haya competido casi 10 minutos al saque de Sasha.
¡Tercera oportunidad de break Alcaraz!
¡¡Increíble!! Salva dos bolas Sasha... que recibe el primer warning por tiempo
Sinónimo de que le está costando la vida ganar el primer juego de la final.
¡Zverev no ha perdido un solo turno de saque en todo el torneo...!
¡Segundo deuce del juego! Sufriendo el alemán en este primer turno.
¡¡ARRANCA LA FINAL EN TURÍN!!
¡Alcaraz-Zverev! ¡VAMOS ALLÁ! ¡Al saque el número 1 del mundo!
¡¡ESTO EMPIEZA YA!!
¡Comenzará sirviendo Zverev! Así lo ha querido Carlos tras ganar el sorteo. En 5 minutos comienza la final.
¡¡SALTAN LOS JUGADORES A LA INALPI ARENA!!
Zverev ya sabe lo que es ganar el título en dos ocasiones
Lo hizo en 2018 y 2021 en las dos únicas finales que ha disputado aquí. 100% de efectividad. Buscará su tercer título, algo que solo han hecho siete tenistas en toda la historia (Djokovic, Federer, Sampras, Lendl, Nastase, Becker y McEnroe).
Puede poner también el broche a la mejor temporada de su carrera. Por fin terminó con la maldición y ganó en Roland Garros su primer Grand Slam. Lejos de contentarse jugó la final en Wimbledon y después se llevó el título en el US Open. Curioso que esos sean sus dos únicos títulos de la temporada (perdió la final del Masters de Madrid). Hoy disputará la cuarta de la temporada.
¡Todos los finalistas españoles en las ATP Finals!
Son siete, ocho con la de hoy, las finales que han disputado tenistas españoles a lo largo de la historia de las ATP Finals, y en solo dos de ellas, curiosamente las dos primeras, un jugador nacional terminó levantando el título. Lo que deja 5 finales consecutivas perdidas. Alcaraz no suele tropezar dos veces en la misma piedra... Veremos. También es, con 23 años y junto a Nadal, el único que ha disputado dos finales aquí.
- Manuel Orantes en 1976: 🏆
- Alex Corretja en 1998: 🏆
- Juan Carlos Ferrero en 2002: ❌
- David Ferrer en 2007: ❌
- Rafa Nadal en 2010: ❌
- Rafa Nadal en 2013: ❌
- Carlos Alcaraz en 2025: ❌
- Carlos Alcaraz en 2026: ❓
Así llegan Alcaraz y Zverev a la final de las ATP Finals 2026
Han sido, de lejos, los dos mejores jugadores del torneo... y de la temporada sin contar a un Jannik Sinner que lleva fuera varios meses por una dolencia importante en su rodilla.
Zverev ha derrotado a Rafa Jódar, Shelton, Fils y Medvedev (semifinales) sin haber cedido un solo set durante toda la semana. Alucinante, y no es la primera vez que lo hace en este torneo.
Alcaraz, por su parte, a Tiafoe, Medvedev, Cobolli y Shelton (semifinales), siendo Ben el único que le ha podido robar un set. Ambos llegan cansados, Carlos tal vez más tocado, pero es el último gran torneo ATP de la temporada y ambos lo darán todo en el Inalpi Arena a partir de las 18:00.
¿Romperá Carlos Alcaraz la sequía en las ATP Finals?
Solo Manuel Orantes en 1976 y Alex Corretja en 1998 han podido levantar la copa de maestros. Lo que deja 28 años de sequía en este torneo, donde las finales se han sucedido en varias ocasiones pero siempre han terminado con un español derrotado.
Repasaremos todas las finales españolas en las ATP Finals pero hoy, Carlos Alcaraz busca hacer historia y cobrarse la revancha del año pasado, donde cayó en la final ante Jannik Sinner. Zverev, dos veces campeón aquí, intentará evitarlo.
Carlos Alcaraz - Alexander Zverev, en directo: resultado y última hora de la final de las ATP Finals 2026
¡¡Buenísimas tardes de domingo y bienvenidos a la narración en directo de la final del torneo de Maestros o ATP Finals 2026!!
¡Día grande para el deporte español porque, 28 años después, un tenista español puede volver a ganar uno de los torneo más importantes y prestigiosos del panorama tenístico! ¡ALCARAZ-ZVEREV! ¡ZVEREV-ALCARAZ!
¡Siéntense y disfruten de la previa y del último partido de la temporada oficial ATP! ¡ARRANCAMOOOS!
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