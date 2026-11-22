Manolo Orantes, Alex Corretja... y 28 años después, Carlos Alcaraz Garfia. Casi tres décadas y cinco finales españolas -dos de ellas de Rafa Nadal- han pasado para que un tenista español vuelva a coronarse como maestro. Lo ha hecho un elegido al que cualquier récord se le queda pequeño, como los rivales. Este domingo dominó, desesperó y neutralizó las 'bombas' de Alexander Zverev y sus 198 centímetros en una final donde refrendó que ya es todo un jugadorazo en pistas indoor (tres títulos y 15 victorias consecutivas en el último mes)

Zverev, que se había metido en la final sin ceder sets, saques y apenas cinco bolas de break, solo pudo ganar ocho juegos y vio como Carlos le rompía el servicio hasta en cuatro ocasiones. El semblante del número 1 lo decía todo, no le entraban los primeros, Carlos le restaba todo y por no hacer no hizo casi ni aces, solo cuatro cuando promediaba casi 13 este torneo. Y mientras tanto Alcaraz canturreaba en el banco.

Tras llevarse el primer parcial con un contundente 6-2 que se 'alargó' a los 50 minutos, el número 1 del mundo atisbó una reacción que casi nos lleva al tercero. Hasta tres bolas de set tuvo el de Hamburgo en el tie-break (6-3), pero pese a su mejora en el saque, el día, los focos y la grandeza hoy eran de su rival, que le dio la vuelta a la tortilla (del 3-6 al 9-7) para hacerse todo un maestro con 23 añitos.

Cuarto tenista en ganar ATP Finals y todos los Grand Slams

Hasta hoy solo lo habían conseguido dos españoles en toda la historia (Orantes en 1976 y Corretja en 1998), un torneo que ni el mismísimo Rafa Nadal pudo ganar tras perder dos finales (2010 y 2013). En el caso del balear, entre su tipo de juego y las lesiones la pista indoor nunca fue una buena superficie. Más bien fue la peor porque solo ganó dos títulos (Copa Davis 2004 y Masters de Madrid 2005)

Los récords y las rachas están para romperlas, ha dicho el murciano en varias ocasiones. El de El Palmar se ha convertido este domingo en el cuarto tenista masculino de la historia que gana los cuatro Grand Slams (fue el más joven en completar los cuatro) y el torneo de maestros (Djokovic, Federer y Agassi). Elegido entre los elegidos.

Canadá, Shanghái, oro olímpico y Copa Davis para 'pasarse' el tenis

Lógicamente, el murciano es el más joven de siempre en ganar ATP Finals y los cuatro majors, y lo que es más alucinante todavía, solo le queda ganar el oro olímpico, el Masters de Canadá, Shanghái y la Copa Davis para completar los títulos más grandes de este deporte. Algo de lo que solo puede presumir Novak Djokovic, que lo hizo con 38. Lo de la Davis tiene 'fácil' solución...