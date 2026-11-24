Marcos Llorente vuelve a ser noticia y no por sus actuaciones sobre un terreno de juego. El futbolista del Atlético de Madrid y campeón del mundo con España ha subido un vídeo a sus redes sociales en el que aparece dando de comer caviar a su hija pequeña, algo que muchos consideran una sobrada y un sinsentido.

Con la canción de Esos Amores, de Julio Iglesias, de fondo, Llorente aparece degustando una lata de caviar y dándole cucharadas a su hija pequeña. "La única persona que es capaz de hacerme disfrutar quitándome media lata", es el texto que acompaña el polémico vídeo.

Muchos usuarios han señalado que dar de comer caviar a una niña tan pequeña y publicarlo en redes sociales es una sobrada por parte de Marcos Llorente. "La primera vez que le da de comer y tiene que ser caviar y delante del móvil. Enfermo de época", "Esto no es lo peor. Lo peor son los facha pobres que le defienden a ultranza" o "Mucho caviar, mucho postureo y mucha tontería tiene este tío" son algunos de los comentarios al vídeo.

Pero no solo han sido críticas, también hay gente que aprueba la decisión de Marcos Llorente de dar caviar a su hija pequeña. "Seguro que es mas sano que la mortadela" o "omega 3 natural para su hija, ¿y el problema es...?" son otros de los comentarios al último vídeo del futbolista del Atlético de Madrid.

Gabriel Rufián reacciona al vídeo de Llorente

Pero no solo son usuarios anónimos los que han reaccionado al vídeo de Marcos Llorente en el que alimenta con caviar a su hija. Gabriel Rufián, candidato de ERC a las elecciones generales, se ha mostrado muy crítico y ha señalado que mientras haya estas desigualdades en España, seguirán subiendo los impuestos a los más ricos.

"Mientras haya gente así y gente que no tiene ni para darle un manzana a sus hijos lucharemos porque estos patriotas de pandereta paguen más. Mucho más", ha señalado Gabriel Rufián.