El futbolista inglés Raheem Sterling, actualmente sin equipo, ha sido condenado este miércoles a 12 meses de prisión por conducir de forma temeraria su Lamborghini mientras inhalaba óxido nitroso, conocido como 'gas de la risa', en una autopista británica en plena hora punta.

El exinternacional, de 31 años, terminó chocando contra una barrera después de realizar numerosas maniobras peligrosas que pusieron en riesgo al resto de conductores. Sin embargo, no tendrá que ingresar en prisión siempre que no reincida durante los próximos 18 meses.

La sentencia ha sido dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Basingstoke, que también ha impuesto al futbolista 100 horas de trabajos no remunerados y la retirada del permiso de conducir durante dos años. Sterling se había declarado culpable en septiembre de conducción temeraria, posesión de óxido nitroso para inhalación indebida y de no haber facilitado una muestra requerida durante la investigación.

Terminó chocando contra una barrera

Los hechos ocurrieron cuando Sterling circulaba al volante de un Lamborghini Urus por diferentes carreteras británicas, entre ellas las autopistas M25 y M3, la A327 y Minley Road, en Surrey. Según las imágenes de una cámara de salpicadero difundidas por la Fiscalía, el vehículo negro realizó numerosos cambios de carril antes de impactar contra una barrera de hormigón situada en el lado derecho de la carretera y continuar circulando.

La conducción del futbolista alarmó a varios testigos. Uno de los conductores que alertó a la Policía aseguró que se quedó "conmocionado" por lo que había presenciado, mientras que otro manifestó que tenía "una preocupación real de que el conductor pudiera matar a alguien".

Cuando los agentes localizaron a Sterling, las imágenes de la cámara corporal de uno de los policías mostraron al jugador dentro del vehículo accidentado con dos bombonas de óxido nitroso sobre las piernas.

Durante la investigación se constató que el futbolista llevaba seis bombonas de esta sustancia, clasificada como droga de clase C en Reino Unido cuando se posee para inhalación indebida. El óxido nitroso, conocido popularmente como 'gas de la risa', puede alterar las facultades de quienes lo consumen.

Prisión suspendida y dos años sin conducir

Sterling reconoció los hechos durante el procedimiento judicial y se declaró culpable de los delitos que se le imputaban. Finalmente, el tribunal le ha impuesto una pena de 12 meses de prisión, cuya ejecución queda suspendida durante 18 meses, condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos.

Además de la condena de cárcel suspendida, el exjugador deberá realizar 100 horas de trabajos no remunerados y permanecerá dos años sin poder conducir.

Durante el juicio, su abogado defensor, Jason Bartfeld KC, reconoció la gravedad de lo sucedido y admitió que se trataba de un "caso de máxima gravedad" debido al tiempo durante el que Sterling condujo de manera peligrosa y a la alteración de sus facultades en determinados momentos.

No obstante, la defensa cuestionó que los daños sufridos por el vehículo fueran graves y alegó que existía "confusión" respecto a la negativa del futbolista a facilitar una muestra a las autoridades.