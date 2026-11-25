La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, y el cabeza de lista del PP al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol, han protagonizado este martes un cara a cara en La Sexta para confrontar sus propuestas sobre el problema de la vivienda en España.

El debate, celebrado en el Paraninfo de la Universitat de Barcelona y moderado por la periodista Ana Pastor, ha arrancado con las primeras medidas que pondrían en marcha para solucionar la crisis habitacional.

Albiol ha defendido reformar la ley del suelo para agilizar la construcción de viviendas, mientras que Colau ha apostado por "expropiar a los fondos buitre" y limitar los alquileres por ley para frenar la especulación.

El candidato popular y alcalde de Badalona ha reprochado al Gobierno de Pedro Sánchez que la vivienda haya pasado de ocupar el puesto número 16 entre las preocupaciones ciudadanas al primero. Colau, por su parte, ha rechazado que se trate de un problema reciente y ha señalado la liberalización del suelo durante el Gobierno de José María Aznar como origen de la burbuja inmobiliaria.

El pasado de Colau como activista, sobre la mesa

Albiol, que fue quien solicitó este cara a cara, ha recordado la participación de Colau en la "okupación de un edificio de viviendas" en Barcelona antes de entrar en política. La candidata ha explicado que apoyó la recuperación de inmuebles vacíos propiedad de bancos, como un edificio de la Barceloneta que actualmente funciona como cooperativa vecinal.

Los desahucios también han protagonizado parte del enfrentamiento. Albiol ha criticado que la izquierda traslade "el peso de esta tragedia" a los pequeños propietarios, mientras que Colau ha defendido una normativa que impida los desahucios de familias vulnerables, a las que considera "víctimas de la especulación salvaje". "Lo que no es admisible es que a Maricarmen la echen de su casa", decía.

Colau plantea expropiar un millón de viviendas

Ambos han discrepado también sobre las causas del encarecimiento de los alquileres. Albiol ha acusado al Ejecutivo de generar "inseguridad jurídica" entre los propietarios con sus regulaciones, mientras que Colau ha señalado a los fondos buitre que compran edificios enteros y expulsan a sus inquilinos para subir los precios.

Como solución, la candidata ha propuesto expropiar 400.000 pisos turísticos y otros 600.000 en manos de fondos buitre y grandes especuladores. Albiol le ha reprochado que estas medidas no se hayan aplicado desde el actual Gobierno.

La inmigración ha sido otro de los asuntos abordados. Albiol ha relacionado la llegada irregular de migrantes a Canarias con el agravamiento del problema de la vivienda, mientras que Colau ha denunciado el "racismo inmobiliario" de algunas agencias que rechazan a personas extranjeras como posibles inquilinas.

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