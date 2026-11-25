La "causa más probable" del trágico accidente de trenes en Adamuz, en el que el pasado 18 de enero murieron 46 personas y hubo más de 150 heridos es la rotura de la soldadura. Y ¿por qué rompió esa soldadura? Pues en el informe se indica que por "una mala ejecución en la unión de dos de ellos", por "la cesión del terreno sobre el que se apoya la vía" y por "efectos dinámicos originados o amplificados por las deflexiones del hilo 2 de la vía 1".

Los peritos puntualizan que aunque "existe bastante información aún no disponible, o pendiente de analizar, y que podría reorientar las hipótesis de las causas de la rotura del carril", hasta ahora es una de las "causas más probables".

En el carril soldado se han observado "varias roturas" aunque se cree que pueden ser "consecuencia del impacto de tren Iryo contra el mencionado carril".

"Ha quedado constatado que, según datos de la Guardia Civil, en el punto kilométrico 318,682 de la vía 1, hilo izquierdo en el sentido de la marcha, se detectó una cesión de 6,4 milímetros", esta cesión también llamada "bache" puede llegar a provocar " el fallo o rotura de una soldadura en el carril opuesto, aunque no de forma directa, sino a través de la severa alteración de la dinámica del tren".

En el informe se puntualiza que el 21 de mayo de 2025 la alineación era "correcta", es decir, no existía el bache que se detectó el 25 de octubre cuando se advirtió "un defecto de nivelación longitudinal de -6,4 milímetros" de lo que se deduce que "el asentamiento en ese hilo, de ese punto kilométrico tuvo que producirse entre ambos meses".

Los expertos aclaran que "ese nivel de alerta es del grado AL, en el que la vía sigue siendo apta para la circulación" y no sería necesario limitar la velocidad aunque sí se debe estudiar cómo evoluciona el "defecto y programar una actuación de mantenimiento, por lo que se debe incrementar la vigilancia o seguimiento del punto afectado".

Indican que no les consta ese "seguimiento de evolución del defecto". Y añaden que están a la espera "de obtener, por parte de Adif, de las medidas de perfil realizadas en los meses previos al día del accidente en toda la zona de Adamuz".

Asimismo ven "incongruencias" en el Informe Final de Soldaduras Aluminotérmicas, de las que ya advirtió en su momento la CIAF y añaden que " "en los partes diarios de las soldaduras sólo se identifica la presencia del soldador, aunque realmente las soldaduras las realizan un equipo" con independencia de que quien los coordine sea el soldador acreditado.

"El trabajo de un equipo completo es lo único que puede permitir, que, en una jornada completa, que es la disponibilidad horaria en una noche se puedan llegar a realizar seis, o hasta diez soldaduras aluminotérmicas".