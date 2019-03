Maria Sharapova: "Recibí un correo sobre la prohibición del Meldonium, debería haber prestado más atención"

La tenista rusa María Sharapova, suspendida provisionalmente por dar positivo por Meldonium, ha asegurado que no piensa fingir que está "lesionada" para "ocultar" sus resultados médicos, y ha desmentido que las autoridades del tenis le hubiesen avisado hasta en cinco ocasiones de los problemas deportivos que acarrearía el consumo del medicamento, que "no" tomaba "todos los días".

"Estoy orgullosa de cómo he jugado. He sido honesta y he ido de frente. No voy a pretender fingir que estoy lesionada para así ocultar la verdad sobre mi resultado positivo. Espero mi audiencia con la ITF y el momento en el que reciban mis registros médicos detallados", señaló en un comunicado publicado en su página de Facebook.

Carga contra los medios

Sin embargo, desmintió que, como afirman algunas informaciones, las autoridades del tenis le hubiesen avisado hasta en cinco ocasiones. "Un informe dice que me habían advertido cinco veces sobre la futura prohibición de la medicina que estaba tomando. Eso no es verdad y nunca ocurrió", señaló.

"No hay excusas para no conocer la prohibición. Ya dije que el 22 de diciembre de 2015 recibí un correo electrónico con el asunto 'Los cambios principales en el Programa Antidopaje de Tenis de 2016'. Debería haber prestado más atención", reconoció, pero afirmó que algunos medios se han dedicado a "distorsionar y exagerar" los hechos.

Además, la tenista rusa explicó que no tomó el medicamento de manera habitual. "Yo no tomé el medicamento todos los días. Lo tomé de la forma en que mi médico me recomendó y en las dosis bajas recomendadas", manifestó, antes de agradecer el "tremendo apoyo" de sus seguidores. "Espero que se me permita volver a jugar. Pero no importa, lo que quiero es que vosotros, mis seguidores, sepáis la verdad de los hechos", concluyó.