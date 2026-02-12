Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Thomas Partey, acusado de dos nuevos cargos por violación en Reino Unido

El futbolista del Villarreal comparecerá en un tribunal de Londres el próximo 13 de marzo. Estos dos nuevos cargos parten de una nueva víctima que denunció los hechos el pasado agosto.

Thomas Partey, a su llegada al tribunal de Southwark

Thomas Partey, a su llegada al tribunal de SouthwarkReuters

Se le acumulan los problemas judiciales a Thomas Partey, futbolista del Villarreal, que ya estaba siendo investigado por cinco cargos de violación y uno de agresión sexual, unos presuntos hechos por los que había declarado en Reino Unido el pasado mes de septiembre. Ahora, la Fiscalía de la Corona británica ha autorizado la investigación de dos nuevos cargos de violación que parten de una nueva víctima que denunció los hechos el pasado agosto.

En total, Thomas Partey está acusado de siete cargos de violación por parte de tres mujeres y de agresión sexual por una cuarta. El jugador se declaró no culpable de los primeros cargos en una vista que tuvo lugar en Londres en septiembre y quedó en libertad bajo fianza a la espera de los siguientes pasos en el proceso.

El magistrado, que dejó a Partey en libertad condicional, autorizó al futbolista del Villarreal a seguir jugando, siempre que notifique cualquier viaje internacional con 24 horas de antelación, a lo que se suma la prohibición de ponerse en contacto con las denunciantes.

Partey tendrá que comparecer en un tribunal de Londres el próximo 13 de marzo sobre estas nuevas acusaciones. Cuando Partey fichó por el Villarreal lo hizo en condición de agente libre y siendo ya conocidas estas acusaciones. El futbolista acabó contrato con el Arsenal y las acusaciones salieron a la luz cuatro días después.

